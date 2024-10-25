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中信兄弟奪下中職35年總冠軍，收穫隊史第10冠，今年球季穿上黃色戰袍的陳俊秀，終結個人「2連亞」陰霾。轉隊第一年即拿下冠軍，這也是陳俊秀個人第6枚冠軍戒。賽後陳俊秀難掩激動，興奮喊道：「我來這裡就是要拿總冠軍！」陳俊秀季後賽經驗豐富，過去效力樂天桃猿（含Lamigo時期）已打過7次總冠軍賽，並於2017年、2018年獲得台灣大賽MVP。上個球季結束後，陳俊秀行使自由球員資格，與中信兄弟簽下3年超過3000萬合約，成為球隊的重要戰力。今年台灣大賽陳俊秀4場出賽，13打數3安打，每一支安打皆為關鍵長打，貢獻3分打點，守備也給予球隊安定感，助隊奪冠。作為兄弟冠軍功臣之一，陳俊秀在賽後表示：「我來這裡就是要拿總冠軍！」還被好友張志豪虧了一波，「你穿黃色比較好看，真的！」