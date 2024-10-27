我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼林依晨首張專輯第一波主打歌〈螢火蟲〉MV，找來當年爆紅的Super Junior成員始源、東海來當男主角。（圖／愛貝克思 avex taiwan YouTube）

不少人對林依晨最大的印象，就是曾出演過多部知名電視劇，包括《惡作劇之吻》、《我的秘密花園》、《我可能不會愛你》、《不夠善良的我們》等，但你知道她非常會唱歌嗎？林依晨曾為自己演出的多部電視劇、電影演唱原聲帶歌曲，其中最知名的就是〈孤單北半球〉，但其實她還發過2張專輯，首張專輯《幸福遇見》的主打歌〈螢火蟲〉的MV，還找來韓國天團Super Junior的成員始源、東海當男主角跨刀力挺。林依晨最初演唱原聲帶歌曲，是從2003年拍攝電影《空手道少女組》時，和孫麗婷、黃湘怡、安以軒、袁詠儀4人一起合唱，到了電視劇《我的秘密花園》時，她同樣跟其他主演一起合唱主題曲〈Cha Cha〉；直到她演出《愛情合約》，才獨當一面演唱片尾曲〈孤單北半球〉，這首歌走紅之後，也讓許多人發現原來林依晨有一副好歌喉，之後她也多次替自己主演的電視劇演唱原聲帶歌曲。但直到2009年，林依晨才推出首張專輯《幸福遇見》，正式成為歌手，當時剛推出就創下亮眼成績，專輯僅發2天，就突破2萬張銷售。林依晨也非常感謝歌迷的支持，透露從出道開始就一直很想出專輯，最後等了7年終於圓夢，讓她非常開心，當時還收錄了一首她自己的創作曲〈甜蜜花園〉。第一張專輯的驚喜還不只如此，當時第一波主打歌〈螢火蟲〉MV還找來當年以〈Sorry Sorry〉爆紅的Super Junior成員始源、東海來當男主角，分別飾演林依晨的前任及現任男友，2人還同時是好朋友，是極大的演技挑戰。當時一行人跑到宜蘭東北角海岸拍攝，拍了將近24小時，終於完成這支經典的MV，由於林依晨是政大韓文系畢業，因此他們在合作過程中也完全沒有語言障礙。到了隔年，林依晨火速再發第二張專輯《美好的旅行》，同樣有她的創作〈紙玫瑰〉，而這張專輯還和她的寫真書結合，特地飛到她夢想留學的英國倫敦拍攝，專輯封面還是倫敦知名景點大笨鐘，也是斥巨資打造的專輯。不過之後林依晨似乎因為忙於拍戲，再也沒有出過專輯，歌迷只能透過聽以前的歌曲暫時解饞。