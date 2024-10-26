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中信兄弟25日以4：1擊敗統一7-ELEVEn獅，在中職台灣大賽4勝1敗勝出，拿下隊史第10座總冠軍，追平聯盟最多冠紀錄。首次以教練身份參與總冠軍賽的周思齊，看著學弟努力奮戰後勇奪冠軍，賽後周思齊感動表示：「謝謝他們送我這個禮物。」今年是周思齊退役後首度以教練身份登場，他認為這座總冠軍是學弟們應得的，「大家都很辛苦，跟我一起練球的曾頌恩、岳東華、高宇杰、岳政華、林吳晉瑋，他們都很努力。」周思齊提到，自己在台灣大賽的角色是教練，學弟們穩定的表現讓他充滿信心，「像是中生代的王威晨、許基宏，還有陳俊秀、張志豪等老將，都扮演了領導角色，穩定了整支球隊的表現，不論是內野還是外野，默契都相當好。」回顧自己的球員生涯，周思齊對這座總冠軍格外珍惜，感謝學弟們的付出，笑稱這是他生涯最好的「禮物」。