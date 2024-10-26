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美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽今（26）日火熱開打，洋基「法官」Aaron Judge與道奇大谷翔平的對決成為球迷熱議話題。兩人將在世界大賽舞台上迎來50轟對決。《NOWnews今日新聞》將透果數據分析將帶讀者深入解析，究竟誰在這場歷史性對決中更具優勢。大谷翔平：今年締造大聯盟首位「50轟50盜」紀錄，以54支全壘打和59次盜壘結束例行賽，9月大谷手感更是火燙。雖然今天因手肘動刀關係，暫時封印「二刀流」，但他在安打數及盜壘名列前矛，但他的破壞力不僅限於長打，他在盜壘次數上大幅領先Judge，在進攻部分更為全面。Aaron Judge：Judge在全壘打、打擊率、打點、OPS、OPS+、WAR等多項進攻數據上保持領先，打擊實力全面且穩定，而他的OPS+高達223，創下2004年Barry Bonds以來的最高紀錄。Judge自2017年以來穩定出色，他在今年打出頂尖水準前就已奠定身為聯盟主力打者的地位。他的OPS長年保持在高位，職棒生涯打擊率和OPS均優於大谷，並且多出80支全壘打。儘管大谷翔平近年已躍升為聯盟代表性打者，且生涯盜壘數遠遠超過Judge，展現出跑壘威脅。大谷的「二刀流」身份使他具備獨特的價值，並且逐年提升打擊表現。2024年他雖然未登板投球，但在明年賽季大谷有望憑投打貢獻繼續縮小與Judge的WAR（勝場貢獻值）差距。Judge有著更豐富的季後賽經驗，出戰場數大幅領先，但整體數據低於例行賽。他的季後賽打擊率稍低，生涯OPS為.761，與他例行賽的1.010相去甚遠，儘管累計扛出15支全壘打，但關鍵打擊效率相對較差。大谷翔平首次於季後賽亮相，即便分區賽表現平平，但在國聯冠軍賽對紐約大都會比賽中找回手感，以.346的打擊率及兩支全壘打領軍道奇挺進世界大賽。儘管大谷季後賽盜壘尚未出現，但例行賽59次盜壘成功顯示出跑壘威脅性，為道奇提供了更多戰術靈活性。Judge和大谷翔平在過去幾年中繳出統治級的成績。大谷自2021年起已獲得兩次美聯MVP，並在2023年再次蟬聯MVP；Judge則於2022年以62支全壘打奪得美聯MVP。隨著大谷轉入國聯，兩人將有機會同年分別競逐兩聯盟MVP，這樣的局面也是棒球史上的一大盛事。純粹從打擊角度來看，Judge的WAR及OPS+顯示其穩定的強打風格，然而，大谷憑藉跑壘及二刀流身份，帶來無法替代的獨特價值，他的多功能力使他成為球隊的核心主力，不僅加強進攻，還具備先發的能力。