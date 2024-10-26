2024-25球季MLB世界大賽將在今(26)日點燃戰火，道奇投打雙雄大谷翔平、山本由伸聯手出擊，對決洋基全壘打王Aaron Judge，這也是道奇與洋基睽違43年再度於世界大賽會師，話題十足。《NOWnews》也邀請中華民國運動彩券發展協會(CSDA)的7位分析師，來預測MLB世界大賽的結果。
⚾分析師《子乃花》，預測：洛杉磯道奇4-2勝
Juan Soto延長賽的全壘打、道奇的火力示範，兩支球隊都靠著打線威能闖進世界大賽。說實話過去很少見到兩支爭冠球隊排不出三個主戰先發投手的情況，因此這個系列戰大概率仍是打線、牛棚最為關鍵。
洋基先發方面Gerrit Cole的強度仍是本系列戰所有先發裡面的獨一檔，但前場比賽其實在三局後出現嚴重的狀態下滑，這種王牌扛不住，但教練卻信任，反而不提早換的情況下，反而不利於洋基。
此外牛棚方面，道奇有兩大優勢，一是洋基主力牛棚Luke Weaver、Tommy Kahnle本季對陣道奇都挨轟；二是在進階數據上，道奇牛棚在比賽膠著呈現「高關鍵」時期，有著所有季後賽隊伍中最好的Clutch 1.58成績，洋基雖也是正數的0.21，但相差甚遠。
最後，體育賽事的歷史軌跡往往會實現"美夢"，梅西拿下世界盃消彌球王爭奪最後雜音、喬丹完成三連霸成為NBA山羊，大谷正是目前棒球的美夢，經典賽+世界大賽。
⚾分析師《字母哥》，預測：道奇4-2勝
道奇和洋基整體投手狀況很類似，僅剩一兩個能信任的先發，差別在誰的牛棚能撐更久、打線誰更穩定了，雙方都有火力甦醒的狀況，只是道奇在賽季中更常出現這種人人能轟、常常有安打的狀況，比起洋基的Giancarlo Stanton的連續開轟，更像是偶爾出現的狀況，法官都還沒恢復狀態的情況，會更看好牛棚深度更夠的道奇，當然洋基牛棚也夠強了，只是這一回道奇投手資源更豐富一些。
⚾分析師《CK》，預測：紐約洋基4-3勝
分析：2024MLB世界大賽分析，雖然過往的對戰紀錄兩隊實力接近，有可能會上演七場惡鬥。但紐約洋基在美聯冠軍賽中擊敗守護者，感覺遊刃有餘士氣提升很多，且整體先發投手戰力感覺比洛杉磯道奇更好，很有機會在Gerrit Cole領軍下能在G1客場先拔得頭籌，也對整體戰局帶來關鍵影響，看好洋基能扳倒道奇。
⚾分析師《哆啦》，預測：洋基4-2勝
兩邊先發端的戰力差距就擺在那，道奇從季後賽第一輪開始就非常借助牛棚，很難保證這些投手在經歷這麼多場的操勞之後還能保持穩定度，反觀洋基就沒有先發投手不足的問題，而且每個幾乎都能穩定吃完6局，不會造成牛棚太大負擔。至於打線方面，雖然道奇的奇兵真的很多，但我相信洋基情蒐也會做，奇兵能不能發揮效用不好說，單看明星棒次的話，還是洋基的幾位明星發揮更勝一籌。考量這些因素，推薦洋基先燒完道奇牛棚獲勝。
⚾分析師《運彩小偉》，預測：道奇4-3勝
分析：道奇有4場主場的優勢在，不過洋基有全聯盟最好的客場成績，系列前段的比拚，差距不會太大。洋基此次季後賽打的場次較少些，防線端的人手質量，算是佔點上風。打線部分，道奇後段棒次接連站出來，目前打線全面性是勝過洋基一籌，整體攻守總和戰力雙方相當，牛棚的調度和抗壓會是決勝點，道奇應能發揮系列第6場或第7場的主場優勢。
⚾分析師《沙恩》，預測：道奇4-2勝
分析：洋基怪力男、Soto季後賽雖表現出色，不過主砲法官表現低迷、而道奇MVP三連星表現穩定，加上後段棒次也偶有佳作，打線上道奇略勝一籌，投手群雙方先發都不算穩定，但道奇牛棚季後賽屢屢建功，可能是雙方勝負關鍵點。
⚾分析師《饒爸》，紐約洋基4-2勝
分析：道奇先發投手飽受傷兵之苦，預計由Jack Flaherty、山本由伸、Walker Buehler扛起先發，洋基則以Gerrit Cole、Carlos Rodon、Clarke Schmidt、Luis Gil對陣，雙方打線都很強悍，不乏一砲定江山的打者，投手戰力會是決定總冠軍歸屬的關鍵，很顯然這部份洋基是佔有優勢的。
根據《球王運彩分析平台inplayZ》的社群資訊顯示，美國職棒官方聘請了50為分析師預測，其中有15人預測道奇6戰封王，13人認為洋基將6戰登頂。認為兩隊會大戰7場的共有18人。至於洋基橫掃道奇有1票，沒有任何專家看好道奇能4勝0敗封王。
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Juan Soto延長賽的全壘打、道奇的火力示範，兩支球隊都靠著打線威能闖進世界大賽。說實話過去很少見到兩支爭冠球隊排不出三個主戰先發投手的情況，因此這個系列戰大概率仍是打線、牛棚最為關鍵。
洋基先發方面Gerrit Cole的強度仍是本系列戰所有先發裡面的獨一檔，但前場比賽其實在三局後出現嚴重的狀態下滑，這種王牌扛不住，但教練卻信任，反而不提早換的情況下，反而不利於洋基。
此外牛棚方面，道奇有兩大優勢，一是洋基主力牛棚Luke Weaver、Tommy Kahnle本季對陣道奇都挨轟；二是在進階數據上，道奇牛棚在比賽膠著呈現「高關鍵」時期，有著所有季後賽隊伍中最好的Clutch 1.58成績，洋基雖也是正數的0.21，但相差甚遠。
最後，體育賽事的歷史軌跡往往會實現"美夢"，梅西拿下世界盃消彌球王爭奪最後雜音、喬丹完成三連霸成為NBA山羊，大谷正是目前棒球的美夢，經典賽+世界大賽。
⚾分析師《字母哥》，預測：道奇4-2勝
道奇和洋基整體投手狀況很類似，僅剩一兩個能信任的先發，差別在誰的牛棚能撐更久、打線誰更穩定了，雙方都有火力甦醒的狀況，只是道奇在賽季中更常出現這種人人能轟、常常有安打的狀況，比起洋基的Giancarlo Stanton的連續開轟，更像是偶爾出現的狀況，法官都還沒恢復狀態的情況，會更看好牛棚深度更夠的道奇，當然洋基牛棚也夠強了，只是這一回道奇投手資源更豐富一些。
⚾分析師《CK》，預測：紐約洋基4-3勝
分析：2024MLB世界大賽分析，雖然過往的對戰紀錄兩隊實力接近，有可能會上演七場惡鬥。但紐約洋基在美聯冠軍賽中擊敗守護者，感覺遊刃有餘士氣提升很多，且整體先發投手戰力感覺比洛杉磯道奇更好，很有機會在Gerrit Cole領軍下能在G1客場先拔得頭籌，也對整體戰局帶來關鍵影響，看好洋基能扳倒道奇。
⚾分析師《哆啦》，預測：洋基4-2勝
兩邊先發端的戰力差距就擺在那，道奇從季後賽第一輪開始就非常借助牛棚，很難保證這些投手在經歷這麼多場的操勞之後還能保持穩定度，反觀洋基就沒有先發投手不足的問題，而且每個幾乎都能穩定吃完6局，不會造成牛棚太大負擔。至於打線方面，雖然道奇的奇兵真的很多，但我相信洋基情蒐也會做，奇兵能不能發揮效用不好說，單看明星棒次的話，還是洋基的幾位明星發揮更勝一籌。考量這些因素，推薦洋基先燒完道奇牛棚獲勝。
⚾分析師《運彩小偉》，預測：道奇4-3勝
分析：道奇有4場主場的優勢在，不過洋基有全聯盟最好的客場成績，系列前段的比拚，差距不會太大。洋基此次季後賽打的場次較少些，防線端的人手質量，算是佔點上風。打線部分，道奇後段棒次接連站出來，目前打線全面性是勝過洋基一籌，整體攻守總和戰力雙方相當，牛棚的調度和抗壓會是決勝點，道奇應能發揮系列第6場或第7場的主場優勢。
⚾分析師《沙恩》，預測：道奇4-2勝
分析：洋基怪力男、Soto季後賽雖表現出色，不過主砲法官表現低迷、而道奇MVP三連星表現穩定，加上後段棒次也偶有佳作，打線上道奇略勝一籌，投手群雙方先發都不算穩定，但道奇牛棚季後賽屢屢建功，可能是雙方勝負關鍵點。
⚾分析師《饒爸》，紐約洋基4-2勝
分析：道奇先發投手飽受傷兵之苦，預計由Jack Flaherty、山本由伸、Walker Buehler扛起先發，洋基則以Gerrit Cole、Carlos Rodon、Clarke Schmidt、Luis Gil對陣，雙方打線都很強悍，不乏一砲定江山的打者，投手戰力會是決定總冠軍歸屬的關鍵，很顯然這部份洋基是佔有優勢的。
根據《球王運彩分析平台inplayZ》的社群資訊顯示，美國職棒官方聘請了50為分析師預測，其中有15人預測道奇6戰封王，13人認為洋基將6戰登頂。認為兩隊會大戰7場的共有18人。至於洋基橫掃道奇有1票，沒有任何專家看好道奇能4勝0敗封王。