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2024臺北城市盃跆拳道邀請賽展開品勢賽程。黃品潔曾在去年全運會跆拳道品勢女子個人締造二連霸，而2022年韓國高陽世界跆拳道品勢錦標賽，黃品潔和馬允中搭檔榮獲金牌；鄧文智則是新生代好手，跟蔡和軒曾是同學。吳庭瑜跟蔡和軒先經過初賽、複賽，之後晉級到決賽8強首輪，遇上勁敵黃品潔和鄧文智，最終以8.440比8.400險勝，接著過關斬將榮獲冠軍。另外，吳庭瑜跟蔡和軒也在個人項目，分別獲得銅牌和金牌。「這次拿雙金很幸運。」蔡和軒表示，這次以賽代訓磨練雙人默契，希望到了世錦賽也可以拿到一樣好的成績。其實平常蔡和軒在台南讀中信金融學院，吳庭瑜在北部念臺灣大學，對於如何克服距離，培養默契？蔡和軒表示，只能犧牲假日，一人移動一次。談到比賽，吳庭瑜則說，在個人賽的時候有一點抓不到感覺，不過到了雙人賽就有比較好一點。吳庭瑜跟蔡和軒的場邊教練李晟綱指出，這次其實也算是以賽代訓，複賽打起來的狀況沒有到那麼好，但在決賽第一輪就遇到強敵，表現比期望的還要好。臺北城市盃跆拳道邀請賽將進入對打賽程，