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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）「紐約時報」（New York Times）今天引述知情人士報導，侵入威瑞森通訊公司（Verizon）系統的中國駭客，以美國共和黨總統候選人川普和他的競選搭檔范斯（JD Vance）手機為目標。「紐約時報」報導，調查人員正在努力確認什麼通訊內容被駭取，如果有的話。報導指出，川普競選陣營本週被告知，川普和范斯等政府內外人士的電話號碼成為威瑞森電話系統被滲透的目標。川普競選陣營未立即回應置評請求。川普競選陣營今年稍早也遭駭客侵入。美國司法部以涉嫌侵駭和企圖影響11月5日選舉為由，起訴伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps）3名成員。（譯者：徐睿承）1131026