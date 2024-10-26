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美股主要指數週五個別發展，道指成份股普遍下跌，拖累道指由升轉跌，而那指則在科技股帶動下撲歷史高位。綜合《CNBC》等外媒報導，企業財報一直是本週投資人關注的焦點，超過1/3的標普500指數成分股公司，皆已公布最新季度財務業績，其中大部分都超出分析師預期。繼特斯拉（Tesla）之後，下週輪到科技「七巨頭」中的另5家企業公布財報，包括Google母公司 Alphabet 、臉書母公司Meta、微軟、蘋果和亞馬遜。由於投資人在下週財報發布前，紛紛買入主要科技股，那指25日的表現超過了美國其他主要股指。25日收盤，美股道瓊工業指數下跌259.96點，或0.61%，收42114.4點；那斯達克指數上漲103.12點，或0.56%，收18518.61點；標普500指數下跌1.74點，或0.03%，收5808.12點；費城半導體指數上漲55.22點，或1.07%，收5212.83點。焦點個股方面，特斯拉股價收盤再漲3.34%，輝達（Nvidia）漲0.8%，亞馬遜漲0.78%，微軟股價揚升0.81%，Meta和Alpahbet則分別攀0.96%、1.5%。其中，輝達（3.53兆美元）週五盤中市值一度超越蘋果（3.52兆美元），成為全球市值最高的上市公司，但不久後再度被蘋果追上，輝達「一哥」的地位僅短暫維持。