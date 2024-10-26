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近日烏克蘭、韓國、美國皆指控北韓，派遣士兵赴烏克蘭戰場，援助俄羅斯的入侵戰爭，對此俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）並未否認，反而嗆說俄國要如何實施與北韓的夥伴條約都是自己的事；北韓外務省負責俄羅斯工作的副相金正奎也回應稱，即便存在國際輿論所描述的事，那也是「符合國際法規範」的行動。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）25日再度發出警告，表示俄羅斯最快27日就會將北韓士兵部署到俄烏戰場。烏克蘭軍事情報部門24日曾聲稱，首批赴俄羅斯受訓的北韓士兵已部署到邊境的庫斯克（Kursk），那裡正是烏克蘭軍隊8月初發動大規模反攻時，佔領的俄國地區。澤倫斯基25日則引述情報部門消息，俄羅斯將在27日至28日的某個時間點，在戰場使用第一支北韓軍隊。澤倫斯基呼籲，北韓捲入俄烏戰爭一事，不應受到漠視，國際社會應向莫斯科和平壤確實施加壓力，以維護《聯合國憲章》，並追究其對局勢升級的責任。另一方面，《自由亞洲電台》、《韓國日報》等外媒則引述韓國情報稱，俄羅斯每月向每名北韓士兵支付約2000美元的費用，是北韓人均國民總收入（GNI）的23倍。烏克蘭戰俘管理人員透露，俄羅斯僱用的外國士兵，大多來自經濟落後國家，從目前已扣押的俄國外籍戰俘來看，就包括來獅子山共和國、索馬利亞、斯里蘭卡、尼泊爾和古巴等國的人。不過報導也提到，因為北韓政府通常會拿走其派遣到海外工作者大部分的薪資，所以還不清楚北韓士兵能從這2000美元中，實際拿到多少錢。