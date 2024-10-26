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美國總統大選倒數不到2週，有些美國媒體根據過往傳統，會刊文表態自己支持哪位候選人，近日《洛杉磯時報》社論主編加薩（Mariel Garza）才因為想以報社編輯委員會的名義聲援賀錦麗（Kamala Harris），但被老闆阻止、憤而辭職抗議，現在《華盛頓郵報》（The Washington Post，簡稱華郵）也傳出類似情況，員工並指控是出於知名億萬富豪、亞馬遜公司創始人貝佐斯（Jeff Bezos）的阻攔。綜合外媒報導，《華郵》行政總裁路易斯（Will Lewis）週五宣布，這次及未來的美國總統大選，該報將不再公布支持個別候選人，理由是這樣才符合報章的「傳統價值」，不過在這之前的數十年，《華郵》在歷屆大選中表態，幾乎已是常態。就在同一天，《華郵》刊登2名員工的文章，引述消息人士稱，編採部原本決定支持民主黨總統候選人賀錦麗，草稿都寫好了，但最後是貝佐斯決定不發表相關文章。對此，《華郵》工會深感關注，擔心這意味著管理層對編採工作的干涉。曾在川普第一次總統任期時，擔任《華郵》主編的巴倫（Martin Baron）批評，這是一個怯懦、黑暗的時刻，民主將淪為犧牲品，而川普將大肆慶祝，並將此事視為進一步恐嚇媒體所有者的邀請，直言：「歷史將在這個以勇氣聞名的機構中，寫下令人不安的、沒有骨氣的篇章。」《華郵》是美國華盛頓哥倫比亞特區大都會區，最具影響力與發行量的報章之一，專欄作家包含自由派、保守派的分析員，有多次獲得普立茲獎的紀錄，著名的事蹟包含在70年代領導了美國媒體對「水門案」（Watergate scandal）醜聞的調查性報導，導致了時任美國總統的尼克森（Richard Nixon）辭職下台。公開資料顯示，2013年10月，《華郵》被以2.5億美元的價格，由貝佐斯持有的控股公司「Nash Holdings」買下。