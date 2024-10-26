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▲世界大賽G1洋基先發是Gerrit Cole，根據Baseball Savant的數據，大谷翔平對決他，高角度位置的選球和4縫線速球的掌握，將會是對戰關鍵。（圖／美聯社／達致影像）

▲前洛杉磯天使隊總教練、過去也曾執教過大谷的Joe Maddon認為昔日子弟兵還有可以加強的部分，他對於大谷在世界大賽的期望是「稍微縮小好球帶設定」和專注於上壘。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒世界大賽首戰G1，即將在台灣時間今（26）日稍後早上8：08分正式開戰，洋基將派出王牌投手Gerrit Cole擔綱先發，至於道奇則將派出Jack Flaherty迎戰，哪隊能夠率先旗開得勝，也是外界關注焦點。洋基隊主帥Aaron Boone稍早在賽前記者會上，談到道奇的日籍球星大谷翔平，表示他是球隊必須要相當注意的一點，他坦言：「大谷翔平目前季後賽上，個人共累計42打數敲出12支安打，包含3發全壘打和10分打點，打擊三圍為.286／.434／.500，並獲得11次保送，被三振了17次。雖然他還沒有達到個人在例行賽的水準，不過這位日籍球星在關鍵時刻，而洋基陣中的先發投手戰力相較道奇而言，可說是相當充足，他們預計將接連派出擔綱前4戰先發。當被問到球隊的投手是否比預計將會採取「牛棚車輪戰」的道奇隊更有優勢時，Boone則表示：「「道奇隊對他們的團隊以及他們的組織方式，同樣充滿著信心，我認為這是2支優秀球隊的戰鬥，我不知道誰比較具有優勢。最終，」Aaron Boone如此說到。