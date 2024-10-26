MLB美國職棒世界大賽首戰G1，即將在台灣時間今（26）日稍後早上8：08分正式開戰，洋基將派出王牌投手Gerrit Cole擔綱先發，至於道奇則將派出Jack Flaherty迎戰，哪隊能夠率先旗開得勝，也是外界關注焦點。而洋基主帥Aaron Boone稍早在賽前記者會上，談到對方的日籍球星大谷翔平時，則是坦言：「他是個不好對付的對手，希望我們陣中有投手能夠壓制他。」
洋基主帥Boone坦言 大谷是不好對付對手
洋基隊主帥Aaron Boone稍早在賽前記者會上，談到道奇的日籍球星大谷翔平，表示他是球隊必須要相當注意的一點，他坦言：「關於大谷翔平，我不覺得他是一個很好對付的對手，但我希望球隊當中有少數的投手，可以稍微壓制他。」
大谷翔平目前季後賽上，個人共累計42打數敲出12支安打，包含3發全壘打和10分打點，打擊三圍為.286／.434／.500，並獲得11次保送，被三振了17次。雖然他還沒有達到個人在例行賽的水準，不過這位日籍球星在關鍵時刻，尤其是壘上有人時的出色打擊能力，先前的教士隊和大都會隊都已經領教過了。
而洋基陣中的先發投手戰力相較道奇而言，可說是相當充足，他們預計將接連派出Gerrit Cole、Carlos Rodon、Clarke Schmidt、Luis Gil擔綱前4戰先發。
洋基道奇誰更具有優勢 Boone這樣看
當被問到球隊的投手是否比預計將會採取「牛棚車輪戰」的道奇隊更有優勢時，Boone則表示：「我不知道，但我們過去在季後賽上取得了一些成功，我們的團隊在很多事情上都做得很好。」
「道奇隊對他們的團隊以及他們的組織方式，同樣充滿著信心，我認為這是2支優秀球隊的戰鬥，我不知道誰比較具有優勢。最終，關鍵在於哪支球隊表現得更好，我相信我們能夠做到的。」Aaron Boone如此說到。
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洋基隊主帥Aaron Boone稍早在賽前記者會上，談到道奇的日籍球星大谷翔平，表示他是球隊必須要相當注意的一點，他坦言：「關於大谷翔平，我不覺得他是一個很好對付的對手，但我希望球隊當中有少數的投手，可以稍微壓制他。」
大谷翔平目前季後賽上，個人共累計42打數敲出12支安打，包含3發全壘打和10分打點，打擊三圍為.286／.434／.500，並獲得11次保送，被三振了17次。雖然他還沒有達到個人在例行賽的水準，不過這位日籍球星在關鍵時刻，尤其是壘上有人時的出色打擊能力，先前的教士隊和大都會隊都已經領教過了。
而洋基陣中的先發投手戰力相較道奇而言，可說是相當充足，他們預計將接連派出Gerrit Cole、Carlos Rodon、Clarke Schmidt、Luis Gil擔綱前4戰先發。
洋基道奇誰更具有優勢 Boone這樣看
當被問到球隊的投手是否比預計將會採取「牛棚車輪戰」的道奇隊更有優勢時，Boone則表示：「我不知道，但我們過去在季後賽上取得了一些成功，我們的團隊在很多事情上都做得很好。」
「道奇隊對他們的團隊以及他們的組織方式，同樣充滿著信心，我認為這是2支優秀球隊的戰鬥，我不知道誰比較具有優勢。最終，關鍵在於哪支球隊表現得更好，我相信我們能夠做到的。」Aaron Boone如此說到。