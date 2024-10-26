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▲洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，將扛下世界大賽第2戰先發，成為史上第3位在世界大賽先發的日本球員。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒今年的世界大賽，由紐約洋基與洛杉磯道奇正面碰頭，雙方上演睽違43年的「豪門對決」，首戰G1今（26）日早上8：08分正式開戰，洋基此戰派出王牌投手Gerrit Cole擔綱先發，至於道奇則推派Jack Flaherty迎戰，哪名投手能夠繳出更好的表現，並幫助球隊搶下勝利，也是關注焦點。而洋基隊明日系列賽G2將推派明星左投Carlos Rodon擔綱先發，，累計主投14.1局失掉7分，並送出22次三振，每局被上壘率為1.12。當被問到如何應對道奇隊的陣容時，Carlos Rodon稍早受訪時表示：「我們都非常好，我知道他們有一些優秀的打擊者，」Rodon相當有信心地說到。至於主場作戰的道奇，明日沒有意外將推派日籍強投山本由伸出馬先發，他至今在季後賽上個人同樣累計出賽3場，戰績為1勝0負，防禦率為偏高的5.11，山本稍早談到將在如此重要的舞台上出賽，則表示：「。」「過去賽季中我曾經缺席了很長一段時間，所以我有強烈的動機，以某種方式為球隊做出貢獻。我非常渴望獲勝，所以我很高興能從第一年開始就參加世界大賽，，我對此真的很高興。」山本由伸如此說到。