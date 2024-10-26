我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「白魚的低語」精品餐桌發表會，是由縣府培訓的29位永續綠色廚師共同開發的創意料理，（圖／縣府提供）

▲南投縣府25日在日月潭雲品溫泉酒店雲月舫辦理「白魚的低語」精品餐桌發表會，（圖／南投縣府提供)

▲「白魚的低語」精品餐桌發表，許多企業界經營者共襄盛舉，（圖／南投縣府提供)

南投縣政府以「南投農村新食力」為主軸，推動綠色餐飲計畫， 25日在日月潭雲品溫泉酒店雲月舫辦理「白魚的低語」精品餐桌發表會，由縣府培訓的29位永續綠色廚師，採用小農友善耕作的在地當令農產品，共同開發的創意料理，道道精美彷如米其林美食，獲得嘉賓稱讚。南投縣許淑華縣長表示，南投縣得天獨厚，擁有豐饒的土地與優質的農產品，農友們用心耕作，堅持友善農法，為民眾帶來新鮮、安全且營養豐富的食材。這些食材，不僅是南投的驕傲，更是永續推動「從產地到餐桌」的重要基礎。通過這個活動，希望能夠讓更多人了解南投的在地食材價值，並將這樣的理念傳遞給每一位消費者。南投縣政府今年度以「精品餐桌計畫」推廣「從產地到餐桌」的新概念，帶著民眾到產地享受在地美食。這次精品餐桌的主題「白魚的低語」，每一道料理食材都是採用在地當季當令小農有善耕作的新鮮農產品。由南投縣政府113年培訓的29位永續綠色廚師共同開發的創意料理呈現給當天蒞臨的嘉賓。縣府表示，「精品綠色餐桌」不僅是一個活動，它代表的是民眾對環境的尊重、對健康的重視，以及對社區的關懷。希望每一位參與者，都能感受到這份心意，並且將這份愛護土地、珍惜資源的精神帶回家，融入到生活的每一天。活動當天許多企業界經營者共襄盛舉，希望透過本計畫活動，結合本地豐富的農業資源，能夠與各界串聯，推廣南投縣的農特產業。現場包括許多在地農民與有機農業推動者介紹他們的食材特色，希望透過這次「精品綠色餐桌」活動，吸引更多遊客走入農村，共同品味南投的自然美味，體驗農村的質樸風情，並促進本地農業經濟發展。永續綠色飲食浪潮吹向台灣，縣府表示，本次活動感謝農業部農村水保署的支持與指導，結合綠色餐飲指南（GDG）及英國永續餐廳協會(SRA)的Food Made Good國際標準認證，希望共同成為全球永續餐廳地圖上一萬五千多個永續餐廳的地標，並藉以提升南投環境永續與國際接軌的國際曝光度。同時感謝雲品溫泉酒店、埔里鎮農會及暨南國際大學觀光餐旅學系的師生共同參與協助，讓活動更圓滿共好。