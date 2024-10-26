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MLB美國職棒世界大賽首戰G1，洛杉磯道奇今（26）日在主場迎戰紐約洋基，也是雙方睽違43年之久後，再度在世界大賽上碰頭，而本場比賽雙方一路鏖戰至延長賽，洋基隊在10局下半靠著Anthony Volpe在1出局一、三壘有人情況下，敲出內野滾地球，幫助球隊進帳關鍵的超前分，本場系列賽G1客場出戰的洋基推派王牌投手Gerrit Cole擔綱先發，至於道奇則推派Jack Flaherty出馬。此戰比賽前半段形成「投手大戰」，雙方打線在前4局，都未能從對方先發投手身上得到分數，直到5局下半，道奇打線靠著Enrique Hernández敲出三壘安打，但條紋軍團的反撲來得很快，6局上半首名打者Juan Soto敲出安打上壘，下一棒Aaron Judge雖然遭到三振，不過，幫助洋基一舉超前，後續洋基持續堆積壘包，可惜Alex Verdugo在2出局滿壘情況下遭到三振，無緣再多進帳分數。7局下半道奇Teoscar Hernández率先敲出安打上壘，隨後洋基將先發投手Cole給換下，並派Clay Holmes接替投球，但他面對Max Muncy則是投出觸身球，道奇無人出局攻佔一、二壘，Enrique Hernández這時採取觸擊戰術推進壘上跑者，但下棒Will Smith則是打出內野飛球無緣建功。8局下半道奇一出局後輪到大谷翔平打擊，面對到Clay Holmes他則是一棒敲出射牆的二壘安打，個人世界大賽首安出爐，隨後並靠著洋基守備失誤趁機上到三壘。後續洋基換上終結者Luke Weaver接替投球，9局上半2出局後Gleyber Torres敲出中左外野二壘安打，攻佔上得點圈，隨後道奇故意四壞保送Juan Soto，10局上半洋基繼續發動攻勢，Jazz Chisholm Jr.1出局後安打上壘，隨後並盜上二壘，下一棒Anthony Rizzo則獲得敬遠，這時Chisholm Jr.再度盜壘成功，洋基1出局攻佔一、三壘，輪到Anthony Volpe打擊，他敲出游擊方向滾地球，10局下洋基選擇換上Jake Cousins接替投球，隨後再換上Nestor Cortes面對左打，2出局後滿壘情況下面對到道奇強打Cortes終場道奇就以3分差勝出，順利搶下世界大賽G1。