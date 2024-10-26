2024 MLB美國職棒大聯盟世界大賽，首戰在今（26）日開打，由洛杉磯道奇隊對決紐約洋基，上演東西岸豪門對決，洋基派出王牌賽揚強投Gerrit Cole，對決道奇的Jack Flaherty。道奇日籍球星大谷翔平，在世界大賽的首個打席，就敲出相當深遠的外野飛球，但最終被洋基的重砲「法官」Aaron Judge接殺出局，由兩人間的對決為冠軍賽揭開序幕。
首打席敲深遠飛球 找上法官手套
大谷翔平在本賽季轉戰道奇後，終於嚐到季後賽的滋味，並隨隊一路擊敗聖地牙哥教士、紐約大都會，晉級到如今的世界大賽。賽前受訪時，大谷翔平也直言：「從第一年來到大聯盟開始，我就沒有考慮太多，目標就是希望能夠幫助球隊來到世界大賽舞台，並試圖在這裡獲勝。」
生涯在世界大賽的首個打席，大谷翔平面對洋基王牌Gerrit Cole，首球就瞄準好球帶外側的95.8英里直球出手，形成相當深遠的飛球，全場球迷興奮發出歡呼。不過該球在全壘打牆前落下，找上中外野手Aaron Judge的手套，最終大谷翔平遭到宿命對手接殺出局，讓主播讚嘆：「這是最緊張，也是最好作為世界大賽開始的方式。」
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大谷翔平在本賽季轉戰道奇後，終於嚐到季後賽的滋味，並隨隊一路擊敗聖地牙哥教士、紐約大都會，晉級到如今的世界大賽。賽前受訪時，大谷翔平也直言：「從第一年來到大聯盟開始，我就沒有考慮太多，目標就是希望能夠幫助球隊來到世界大賽舞台，並試圖在這裡獲勝。」
生涯在世界大賽的首個打席，大谷翔平面對洋基王牌Gerrit Cole，首球就瞄準好球帶外側的95.8英里直球出手，形成相當深遠的飛球，全場球迷興奮發出歡呼。不過該球在全壘打牆前落下，找上中外野手Aaron Judge的手套，最終大谷翔平遭到宿命對手接殺出局，讓主播讚嘆：「這是最緊張，也是最好作為世界大賽開始的方式。」