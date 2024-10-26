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2024 MLB美國職棒大聯盟世界大賽，首戰在今（26）日開打，由洛杉磯道奇隊對決紐約洋基，上演東西岸豪門對決，洋基派出王牌賽揚強投Gerrit Cole，對決道奇的Jack Flaherty。大谷翔平在本賽季轉戰道奇後，終於嚐到季後賽的滋味，並隨隊一路擊敗聖地牙哥教士、紐約大都會，晉級到如今的世界大賽。生涯在世界大賽的首個打席，大谷翔平面對洋基王牌Gerrit Cole，首球就瞄準好球帶外側的95.8英里直球出手，形成相當深遠的飛球，全場球迷興奮發出歡呼。