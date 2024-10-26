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▲狂賀兄弟隊封王，屋馬餐飲限時4天推「穿兄弟球衣屋馬請客」活動。（圖／屋馬提供）

▲狂賀兄弟隊封王，屋馬餐飲集團旗下3品牌，限時4天「穿球衣屋馬請客」優惠。（圖／屋馬提供）

狂賀中華職棒大聯盟中信兄弟隊25日在台中主場奪下總冠軍，順利封王，台中屋馬餐飲集團推出限時四天「穿兄弟球衣屋馬就請客」活動，邀請全台象迷穿上球衣到旗下三大品牌——屋馬燒肉、涮屋馬及金韓食用餐，享受多重象迷專屬優惠，共享奪冠喜悅！屋馬餐飲集團創辦人金泰宏表示，屋馬集團力挺地主隊中信兄弟，為這次封王感到無比驕傲，特別歡迎全台象迷穿上球衣到屋馬各店用餐，一起分享奪冠喜悅。此項限時優惠活動期間，26日至29日一連四天，屋馬三品牌特別為象迷們準備了多重好禮，包括到屋馬燒肉享用美食，可免費享有安格斯壽喜牛快樂卷乙份；在涮屋馬點套餐增送單人海鮮乙份；在金韓食用餐則獲贈韓式炸雞乙份。讓象迷們穿上球衣，以最強場外應援為中信兄弟喝采！屋馬餐飲集團不僅慶祝兄弟封王，也熱情參與台中購物節，即日起至11月30日推出「台中購物節專屬套餐」，讓顧客享受特別優惠。消費者可累積台中購物節點數，還有機會抽中大獎！此外，參與購物節的顧客只需到屋馬燒肉、涮屋馬、金韓食消費，還能兌換「象迷專屬限定餐點」，讓消費體驗更加豐富。不論是慶祝兄弟封王，還是參加台中購物節，屋馬餐飲集團都誠邀全台象迷與美食愛好者來到台中，一同參與這場燒肉、韓食與鍋物的美食盛宴！更多活動詳情與優惠資訊，請鎖定屋馬燒肉官方Facebook粉絲專頁。