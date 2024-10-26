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NBA美國職籃洛杉磯湖人今（26）日將在主場迎戰鳳凰城太陽，而前役湖人後衛「皇子」Bronny James與其父親「詹皇」LeBron James，在比賽第二節剩下4分鐘時，同時被派上場，2人也成為NBA歷史上首對「父子同台」的球員，寫下難得歷史。根據美媒《ESPN》記者Shams Charania與Dave McMenamin聯合報導，消息人士透露露，湖人隊後衛Bronny James雖然目前持續保持隨隊，，而G聯盟的訓練營則將在11月8日結束。而上場湖人面對灰狼隊的比賽，，正負值則為-5。至於父親LeBron James則是先發上陣34分鐘，攻下16分，並附帶5籃板4助攻2阻攻，正負值為-6。至於被問到能夠與父親同場競技的感受時，Bronny前役賽後則坦言，「能夠與父親首次一同走上賽場，這真的是瘋狂的瞬間，我想我這輩子永生難忘。我真的十分努力地在準備這一切，而LeBron James日前受訪時就曾指出，不論Bronny James新秀賽季將在哪裡度過，重點是他能否持續變得更好，「我只是想看到他的成長，不管是跟我們在這裡，還是下到G聯盟去，我希望看到他持續變得愈來愈好。