週末咖啡來了！7-11今（25）日起品拿鐵、大杯美式、多肉葡萄冰沙第2杯10元，相當於約6折開喝，並且迎接10月31日萬聖節到來，LINE禮物電子券，限時推出7-11咖啡19元多一杯優惠，包括榛果拿鐵、紅茶拿鐵、經典可可，且電子券可一次兌換一杯，寄杯慢慢喝；全家則是開跑康康五優惠，霜淇淋即起買一送一；萊爾富即起至12月10日前一次購買2杯送超萌水豚君杯塞。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰馥列白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾熱焙烤榛果風味拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾熱皇家伯爵紅茶拿鐵第2杯19元，6.7折（原價55元、特價37元）➡️點此購買
◾熱好時經典可可第2杯19元，6.4折（原價65元、特價42元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月25日至10月27日
◾大杯精品拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾黑糖珍珠歐蕾第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾咖啡珍珠歐蕾第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾水果冰沙（多肉葡萄／楊枝甘露），5.6折（原價85元、特價48元）
📍APP｜10月20日至10月31日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
◾大杯冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
📍門市｜即日起至12月31日
限用OPEN iECO循環杯（可A門市租、B門市還）
◾濃萃美式25元，5折（原價50元）
◾濃萃拿鐵35元，5.8折（原價60元）
📍門市｜即日起至10月31日
買不可思議咖啡任1杯送氮氣系列1杯，以下舉例換算：
◾買大杯燕麥拿鐵（105元）送氮氣冷萃咖啡（110元），4.9折
◾買大杯抹茶歐蕾（110元）送氮氣冷萃咖啡（110元），5折
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
🟡全家便利商店
📍門市｜10月23日至10月27日（會員限定）
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜10月25日至10月27日
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾杜老爺草莓蘋果優格雪糕買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾古道酸梅湯550ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾可爾必思 葡萄乳酸菌飲料500ml買1送1，5折（原價58元、特價29元）
◾金車漢堡蚵仔味細麵買1送1，5折（原價35元、特價17元）
📍門市｜即日起至10月29日
◾大杯特濃美式／特濃拿鐵2杯89元，6.8折（原價65元、特價45元）
◾大杯卡布奇諾2杯89元，7.4折（原價60元、特價45元）
◾大杯焙茶拿鐵59元，9.1折（原價65元）
🟡OK超商
📍門市｜10月25日至10月28日
◾鮮芋仙聯名飲品嚐鮮價65元，7折（原價75元、特價65元）
◾蜂蜜拿鐵7折（原價65元、特價46元）
◾蜂蜜奶茶7折（原價65元、特價46元）
◾川味椒麻雞翅 +義美鮭魚炒飯/蝦仁炒飯 （擇一）享組合價99元
🟡萊爾富
📍門市｜9月18日至12月31日（限聯邦信用卡／金融卡，可寄杯）
◾中杯美式買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾中杯拿鐵買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
12月10日前，購買Hi café大杯或特大杯飲品任1杯，享限量「水豚君造型杯塞」乙個，加價購只要20元，售完為止；而購買Hi café大杯或特大杯飲品任2杯，則由萊爾富限量免費贈「水豚君造型杯塞」乙個。（數量有限送完為止）
🟡美廉社
📍門市｜10月25日至10月27日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折，（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折，（原價60元、特價30元）
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