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▲曼秀雷敦小護士軟膏的用途並不是拿來擦外傷，塗在傷口上會造成刺激反而超痛。（圖/臉書＠吳有吉）

▲曼秀雷敦軟膏真正用途是用來「緩解蚊蟲叮咬引起的皮膚搔癢跟紅腫」或是「擦輕微的肌肉關節痠痛」，並不適用於外傷。（圖/悠遊卡公司提供）

曼秀雷敦「小護士」不是拿來擦傷口的！人人家裡的醫藥箱裡面，應該都有一罐這種「小護士軟膏」，每次跌倒擦傷、割傷時，總是會拿出來擦，以為可以消毒殺菌。不過，現在有醫師出面指正，知名小兒科醫師傑登在臉書粉絲專頁「傑足先登傑登醫師」貼文指出，大家都知道的「曼秀雷敦軟膏」你會拿來擦傷口嗎？別再這樣做啦傑登醫師提到：「可能是被包裝上的小護士給誤導了，感覺受傷時可以用來給傷口呼呼，尤其是髒髒有感染風險的傷口，要使用真正有殺菌效果的藥膏才對。」至於為什麼曼秀雷敦軟膏會被大家普遍稱為「小護士」？傑登醫師也表示：「除了包裝上有個可愛的金髮碧眼小護士外，傑登醫師提到「小護士軟膏」真正的用途是貼文曝光後，引起廣大網友轉發留言表示：「真的耶！舊版的包裝上寫說可以，因此一直誤會....」、「我老婆感冒會拿來擦鼻腔XD」、