曼秀雷敦「小護士」不是拿來擦傷口的！人人家裡的醫藥箱裡面，應該都有一罐這種「小護士軟膏」，每次跌倒擦傷、割傷時，總是會拿出來擦，以為可以消毒殺菌。不過，現在有醫師出面指正，曼秀雷敦的軟膏並沒有殺菌消毒功能，真正的用途是止痛和止癢，且有蠶豆症以及2歲小孩應該要避免使用，讓大批網友感到傻眼。
曼秀雷敦「小護師軟膏」不是擦傷口的！成分一次看
知名小兒科醫師傑登在臉書粉絲專頁「傑足先登傑登醫師」貼文指出，大家都知道的「曼秀雷敦軟膏」你會拿來擦傷口嗎？別再這樣做啦！傑登解釋：「現在包裝說明根本沒寫外傷可以使用，因為它就不是外傷藥膏，但我發現好多人都會拿來擦傷口。」
傑登醫師提到：「可能是被包裝上的小護士給誤導了，感覺受傷時可以用來給傷口呼呼，他的主成分是薄荷、樟腦、水楊酸和凡士林，沒有殺菌消毒效果，塗在傷口上會造成刺激反而超痛，過去它的早期包裝說明似乎曾經寫過外傷可用，但已經被修改，總之別再拿來擦傷口啦！尤其是髒髒有感染風險的傷口，要使用真正有殺菌效果的藥膏才對。」
曼秀雷敦軟膏為何被稱「小護士」？真正用途、2類人不建議使用
至於為什麼曼秀雷敦軟膏會被大家普遍稱為「小護士」？傑登醫師也表示：「除了包裝上有個可愛的金髮碧眼小護士外，早期台灣廣告帶入『小護士，小護士，細心呵護你』洗腦之後，大家也習慣稱它為小護士，但現在應該要正名一下，應該是小護理師。」
傑登醫師提到「小護士軟膏」真正的用途是「可用來擦涼涼，緩解蚊蟲叮咬引起的皮膚搔癢跟紅腫，因為成分含有一些止痛藥（水楊酸），也可以用來擦輕微的肌肉關節痠痛，有些人也會塗在胸口或鼻子附近，吸涼涼的味道，會覺得呼吸比較順暢」，不過傑登醫師也強調：「蠶豆症和2歲以下小朋友要避免使用喔！」
貼文曝光後，引起廣大網友轉發留言表示：「真的耶！舊版的包裝上寫說可以，因此一直誤會....」、「我老婆感冒會拿來擦鼻腔XD」、「學校的保健室護理人員就是拿那個幫我家小朋友擦傷口的......」、「真的長知識耶....不然有小傷口都用小護士的說」、「真的超多人拿小護士擦傷口的....謝謝醫師分享！」因此下回如果有外傷，大家可就不要再用小護士軟膏來擦傷口囉！
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知名小兒科醫師傑登在臉書粉絲專頁「傑足先登傑登醫師」貼文指出，大家都知道的「曼秀雷敦軟膏」你會拿來擦傷口嗎？別再這樣做啦！傑登解釋：「現在包裝說明根本沒寫外傷可以使用，因為它就不是外傷藥膏，但我發現好多人都會拿來擦傷口。」
傑登醫師提到：「可能是被包裝上的小護士給誤導了，感覺受傷時可以用來給傷口呼呼，他的主成分是薄荷、樟腦、水楊酸和凡士林，沒有殺菌消毒效果，塗在傷口上會造成刺激反而超痛，過去它的早期包裝說明似乎曾經寫過外傷可用，但已經被修改，總之別再拿來擦傷口啦！尤其是髒髒有感染風險的傷口，要使用真正有殺菌效果的藥膏才對。」
曼秀雷敦軟膏為何被稱「小護士」？真正用途、2類人不建議使用
至於為什麼曼秀雷敦軟膏會被大家普遍稱為「小護士」？傑登醫師也表示：「除了包裝上有個可愛的金髮碧眼小護士外，早期台灣廣告帶入『小護士，小護士，細心呵護你』洗腦之後，大家也習慣稱它為小護士，但現在應該要正名一下，應該是小護理師。」
傑登醫師提到「小護士軟膏」真正的用途是「可用來擦涼涼，緩解蚊蟲叮咬引起的皮膚搔癢跟紅腫，因為成分含有一些止痛藥（水楊酸），也可以用來擦輕微的肌肉關節痠痛，有些人也會塗在胸口或鼻子附近，吸涼涼的味道，會覺得呼吸比較順暢」，不過傑登醫師也強調：「蠶豆症和2歲以下小朋友要避免使用喔！」
貼文曝光後，引起廣大網友轉發留言表示：「真的耶！舊版的包裝上寫說可以，因此一直誤會....」、「我老婆感冒會拿來擦鼻腔XD」、「學校的保健室護理人員就是拿那個幫我家小朋友擦傷口的......」、「真的長知識耶....不然有小傷口都用小護士的說」、「真的超多人拿小護士擦傷口的....謝謝醫師分享！」因此下回如果有外傷，大家可就不要再用小護士軟膏來擦傷口囉！