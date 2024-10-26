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大谷翔平世界大賽前練投！熱度極高的美職世界大賽，今（26）日在洛杉磯道奇主場進行首戰，對手是東岸豪門紐約洋基。比賽開打前，。並且在該練習結束後，大谷翔平也在常規距離下，進行了約10次左右的投球練習。最終，大谷翔平也真的把球丟向觀眾席，並滿臉面帶微笑地走回板凳席。在直擊大谷翔平練投後，再有美國媒體傳言，揣測大谷翔平在世界大賽關鍵時刻，是否有可能臨危授命登板。