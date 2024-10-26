大谷翔平世界大賽前練投！熱度極高的美職世界大賽，今（26）日在洛杉磯道奇主場進行首戰，對手是東岸豪門紐約洋基。比賽開打前，道奇日籍球星大谷翔平，在外野進行投球訓練，進行自手術後最遠的80公尺長距離傳球，這引起不少美國媒體揣測，再度針對大谷翔平是否有望在世界大賽登板感到好奇。不過，道奇主帥Dave Roberts其實在昨（25）日記者會就已把話說死，表示大谷翔平絕對不會登板。
道奇教頭正面回應 大谷練投又引揣測
根據日本媒體《產經體育》報導，大谷翔平在世界大賽G1開打前，和隊內捕手進行了長距離的傳球練習，雙方階段性拉遠距離，最遠來到80公尺，是大谷翔平在進行手術後，距離最遠的一次長傳練習。並且在該練習結束後，大谷翔平也在常規距離下，進行了約10次左右的投球練習。
有趣的是，大谷翔平在完成練習後，還舉起手上的球，示意要丟向外野觀眾席，讓現場球迷響起歡呼，紛紛向大谷翔平呼喊。最終，大谷翔平也真的把球丟向觀眾席，並滿臉面帶微笑地走回板凳席。
在直擊大谷翔平練投後，再有美國媒體傳言，揣測大谷翔平在世界大賽關鍵時刻，是否有可能臨危授命登板。但對此，主帥Dave Roberts昨（25）日賽前記者會談及此問題時，其實已經明確表示該可能性，並直言：「不可能，絕對不會。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日本媒體《產經體育》報導，大谷翔平在世界大賽G1開打前，和隊內捕手進行了長距離的傳球練習，雙方階段性拉遠距離，最遠來到80公尺，是大谷翔平在進行手術後，距離最遠的一次長傳練習。並且在該練習結束後，大谷翔平也在常規距離下，進行了約10次左右的投球練習。
有趣的是，大谷翔平在完成練習後，還舉起手上的球，示意要丟向外野觀眾席，讓現場球迷響起歡呼，紛紛向大谷翔平呼喊。最終，大谷翔平也真的把球丟向觀眾席，並滿臉面帶微笑地走回板凳席。
在直擊大谷翔平練投後，再有美國媒體傳言，揣測大谷翔平在世界大賽關鍵時刻，是否有可能臨危授命登板。但對此，主帥Dave Roberts昨（25）日賽前記者會談及此問題時，其實已經明確表示該可能性，並直言：「不可能，絕對不會。」