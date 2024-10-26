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有小翁立友之稱的38歲商演歌手「康岳」，於上月出國之後就與家人失聯，親友焦急報警處理，透過手機定位，發現人疑似位於在泰緬邊界、詐騙園區附近，擔心他被人蛇集團騙走，甚至遭詐團控制人身自由，目前警方已介入偵辦，即刻函請外交部協助家屬，並聯繫海外急難救助專線與相關管道，ˇ但詳細情況還要再釐清。據《自由時報》報導，商演歌手「康岳」本名陳康岳，其助理表示，今年9月間，「康岳」搭機到泰國洽談零件生意，未料離開曼谷後即失聯。之後「康岳」友人透過手機定位，發現他疑似位於詐騙園區附近的公寓，且遭不明人士拘禁，被迫從事電信詐騙。對此，「康岳」家屬擔憂不已，向警方求助協尋，希望能夠找到人。