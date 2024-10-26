洋基怪投Cortes歸隊！世界大賽G1在今（26）日開打，紐約洋基在稍早公布26人名單，其中，「怪投」Nestor Cortes也名列其中。先前因左手肘屈肌拉傷，在球季尾聲和季後賽缺席，不過日前受訪時透露，願意承擔再次受傷的風險，也要幫助洋基奪下冠軍。同時，Nestor Cortes在賽前記者會上喊話，表示每次對決大谷翔平，都將以三振為目標。
洋基爭冠X因子 盼發揮奇效
世界大賽開打前，洋基公佈了正式的26人名單，在先發投手部分，除了王牌Gerrit Cole、Carlos Rodon、Clarke Schmidt以及Luis Gil等主力先發輪值外，在球季尾聲遭遇左手肘傷勢的Nestor Cortes，也確定進入名單之中。
根據日前《ESPN》報導指出，Nestor Cortes遭遇手肘傷勢後僅不到1個月，就表態有意願回歸輪值。這一舉動伴隨著可能長期受傷的風險，不過Nestor Cortes在訪問中霸氣說道：「我已經思考過這可能導致的後果，但如果我能擁有一枚冠軍戒，然後一年打不了球，那就這樣吧。」
他本季在例行賽出賽31場有30場先發，戰績9勝10敗、防禦率3.77，並不算特別出色，但投球姿勢、節奏多變的特色，在短期決戰的賽事中，具有相當大的優勢，預計會以後援身份登板。
數度封鎖大谷 喊話要三振
尤其，Nestor Corte面對道奇日籍強打者大谷翔平，本季交手12次，只被敲出2支安打，送出1次三振，打擊率僅1成67。
今（26）日賽前受訪，Nestor Cortes稱讚大谷翔平，直言他是一位厲害的打者，需要全力以赴才能讓他出局，但仍喊話，會以三振為每次對決的目標，且會盡自己所能來面對所有打者。
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世界大賽開打前，洋基公佈了正式的26人名單，在先發投手部分，除了王牌Gerrit Cole、Carlos Rodon、Clarke Schmidt以及Luis Gil等主力先發輪值外，在球季尾聲遭遇左手肘傷勢的Nestor Cortes，也確定進入名單之中。
根據日前《ESPN》報導指出，Nestor Cortes遭遇手肘傷勢後僅不到1個月，就表態有意願回歸輪值。這一舉動伴隨著可能長期受傷的風險，不過Nestor Cortes在訪問中霸氣說道：「我已經思考過這可能導致的後果，但如果我能擁有一枚冠軍戒，然後一年打不了球，那就這樣吧。」
他本季在例行賽出賽31場有30場先發，戰績9勝10敗、防禦率3.77，並不算特別出色，但投球姿勢、節奏多變的特色，在短期決戰的賽事中，具有相當大的優勢，預計會以後援身份登板。
數度封鎖大谷 喊話要三振
尤其，Nestor Corte面對道奇日籍強打者大谷翔平，本季交手12次，只被敲出2支安打，送出1次三振，打擊率僅1成67。
今（26）日賽前受訪，Nestor Cortes稱讚大谷翔平，直言他是一位厲害的打者，需要全力以赴才能讓他出局，但仍喊話，會以三振為每次對決的目標，且會盡自己所能來面對所有打者。