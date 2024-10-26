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洋基怪投Cortes歸隊！世界大賽G1在今（26）日開打，紐約洋基在稍早公布26人名單，其中，「怪投」Nestor Cortes也名列其中。同時，Nestor Cortes在賽前記者會上喊話，表示每次對決大谷翔平，都將以三振為目標。世界大賽開打前，洋基公佈了正式的26人名單，在先發投手部分，除了王牌Gerrit Cole、Carlos Rodon、Clarke Schmidt以及Luis Gil等主力先發輪值外，在球季尾聲遭遇左手肘傷勢的Nestor Cortes，也確定進入名單之中。根據日前《ESPN》報導指出，Nestor Cortes遭遇手肘傷勢後僅不到1個月，就表態有意願回歸輪值。這一舉動伴隨著可能長期受傷的風險，他本季在例行賽出賽31場有30場先發，尤其，今（26）日賽前受訪，Nestor Cortes稱讚大谷翔平，