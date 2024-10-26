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▲導演曹瑞原（如圖）因電視劇《一把青》、《斯卡羅》和吳慷仁合作過。（圖／資料照）

▲吳慷仁以《有生之年》拿下第59屆金鐘獎的「戲劇節目男主角獎」。（圖／NOWnews製圖）

男星吳慷仁宣布簽約中國經紀公司「壹心娛樂」後，缺席今年第59屆金鐘獎頒獎典禮在大陸拍戲，但吳慷仁拿下本屆金鐘戲劇節目男主角獎，掀起眾多討論。對此，曾跟吳慷仁合作過歷史劇《一把青》、《斯卡羅》的導演曹瑞原也發表他的看法，他表示自己有叮嚀吳慷仁不要忘本，吳慷仁也承諾明年就會回台跟他合作另一部新戲《時候》。導演曹瑞原昨（25）日出席活動宣傳新作品《My island 愛人：台灣歷史故事影集圖文書》，被問到對於吳慷仁到中國拍戲的看法，曹瑞原表示當初他知情時，就有叮囑過吳慷仁：「不要忘記來自這片土地，以前很多人一去就泡進去，忘了還是要好好照顧這地方產業，你才會有能力、能量往下走。」曹瑞原建議吳慷仁台灣有好的案子還是可以回來，「讓人看到你身上流著台灣特質和血液」，這樣演藝事業才有機會長久。曹瑞原更藉此機會透露，。好消息曝光讓粉絲非常期待，盼吳慷仁能繼續為台灣影視產業貢獻。對於台灣演員赴陸發展一事，曹瑞原也正向看待，他認為就像吳慷仁靠電影《富都青年》在馬來西亞闖出知名度一樣，吳慷仁走出台灣才能傳達藝術價值與台灣的能量。曹瑞原舉例，大概20年前中國有一個藝術片想找坂本龍一配樂，但因為預算問題無法負擔，當時日本文化部出手相助，就是因為他們知道「文化的力量」，希望能透過娛樂產業的交流把能量散播出去。