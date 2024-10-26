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▲來自日本山形縣的觀光推廣團隊，帶來的酒田市歌舞藝妓文化表演，師生體驗了日本美麗的文化資產。（圖／大明高中提供）

▲藝術祭交流活動-臺中市、南投縣藝術輔導團蒞校交流。（圖／大明高中提供）

台中市大明高中創校以來，致力深耕藝術教育，屢獲藝術教育貢獻獎等辦學績優殊榮肯定。十月藉由「Art Go Go」藝術祭登場，分別與國內外藝術機構合作交流，落實藝術與美感教育內涵。其中來自日本山形縣的觀光推廣團隊，帶來的酒田市歌舞藝妓文化表演，讓師生們體驗了日本美麗的文化資產，也成功推動台日藝術文化交流。大明高中十月的校園很藝術！首先登場的「Art Go Go」藝術祭，邀請日本山形縣文化資產-酒田市歌舞藝妓文化表演，藉由音樂、服飾、舞蹈等體驗活動，讓師生共同體驗跨國藝術文化之美外，大明高中廣告設計科的學生，分別以精湛的速寫技法，為山形縣酒田市的觀光推廣理事長及歌舞藝妓老師繪製人像速寫，並將這些作品當做紀念禮物贈送給日本來賓，為台日文化交流活動增添了藝術色彩，亦象徵著台日兩地友誼的延續。另一場藝術交流活動是由臺中市教育局偕同國內藝術學者，參加由教育部中央藝術輔導團主辦的跨縣服務座談會，地點於大明高中舉行。本次座談會以「藝術教育數位深耕」為主題，吸引了來自臺中市及南投縣藝術教育輔導團代表參加。諮詢委員帶領與會者專業對話，透過策略聯盟在縣市合作與經驗交流基礎上，共同協助藝術領域教師提升專業知能。值得一提的是，與會成員對於大明高中同為臺中市藝術亮點校園指標學校，辦學一甲子以來，所扮演的藝術教育推手角色紛表認同，並期盼未來有更多合作機會，讓藝術教育能夠真正深入到每一所學校、每一位學生的生活中。大明高中也承諾將持續推動校內的藝術教育發展，並積極參與未來的藝術教育活動，為學生提供更多元的學習體驗，期待未來能讓更多學生受益於豐富的藝術學習經驗，成為具備美感與創造力的人才。