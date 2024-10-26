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▲眾量級家寧近日宣佈新開YouTuber頻道，名為「秘月期POPOO」，日前上傳了首支影片，簡介頻道內容，引起討論。（圖/YT@秘月期POPOO）

▲家寧的新頻道首支影片湧入不少老粉觀眾，許多人覺得狀態非常怪，直呼是「邪教儀式」，家寧也親自回應，不過整體氣氛怪異。（圖/YT@秘月期POPOO）

眾量級家寧開新的YouTuber頻道了！擁有超過200萬訂閱的YouTuber「眾量級CROWD」由情侶檔家寧、Andy老師組成，不過近日兩人頻傳分手消息，但目前雙方都未證實此事，已經引起諸多討論。而近日，家寧官宣了自己開創新的頻道，也上傳了第一支影片，結果不管是影片內容，還是講話的方式，都讓觀眾看完之後滿頭問號和傻眼，引起討論。，目前訂閱人數有3830位，家寧表示：並且呼籲大家記得按讚訂閱她的新頻道。由於整段影片完全沒重點，也許是在簡介頻道什麼都能聊，會引起和觀眾的共鳴，但因影片文案太特別，、「內容空泛.....詞語庫不足，這不是我認識的家寧啊！」值得注意的是，面對觀眾的批評，家寧也現身留言區回覆網友，，也許是大家還不能適應，家寧也強調：「未來會更仔細說明新頻道的方向。」