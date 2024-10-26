眾量級家寧開新的YouTuber頻道了！擁有超過200萬訂閱的YouTuber「眾量級CROWD」由情侶檔家寧、Andy老師組成，不過近日兩人頻傳分手消息，但目前雙方都未證實此事，已經引起諸多討論。而近日，家寧官宣了自己開創新的頻道，也上傳了第一支影片，結果不管是影片內容，還是講話的方式，都讓觀眾看完之後滿頭問號和傻眼，引起討論。
家寧近日獨自創立新的YouTuber頻道，名為「秘月期POPOO」，目前訂閱人數有3830位，日前她上傳了頻道的首支影片「有話要說！噓！」整部影片只有大約1分鐘的時間，大概只是簡單的講個幾句話，但其中的內容讓人感到有些不解。
家寧表示：「你不知道你下一刻會遇見什麼樣的人，我告訴你，我也不知道，你不知道你下一刻會發生什麼事，我告訴你，我也不知道」、「我只知道當你此刻觀看的時候，我們之間已經產生微妙的變化了，有看見嗎？還是你發現了什麼？這讓我覺得很好、很好，好到讓我覺得天翻地覆，覺得哇這世界好特別、好有趣、有驚奇」並且呼籲大家記得按讚訂閱她的新頻道。
家寧新頻道一分鐘影片觀眾傻眼！現身留言區狀態超詭異
由於整段影片完全沒重點，也許是在簡介頻道什麼都能聊，會引起和觀眾的共鳴，但因影片文案太特別，不少觀眾看完傻眼表示「這什麼邪教影片....看了都雞皮疙瘩了」、「會有人這樣講話嗎.....她沒發現她自己講話超怪嗎？」、「超可怕的，整部影片都覺得人很不對勁，到底發生什麼事情了啊？」、「內容空泛.....詞語庫不足，這不是我認識的家寧啊！」
值得注意的是，面對觀眾的批評，家寧也現身留言區回覆網友，有網友認為她去上了心靈課程之後，整個人變得怪裡怪氣，很像「邪教儀式」，家寧則回覆許多愛心的表情；另外則有人提到「怎麼她的狀態奇奇怪怪的」；家寧也回應「多看幾次看看」並附上吐舌頭的俏皮表情，整體狀態氣氛與以前在眾量級的家寧明顯風格不同，也許是大家還不能適應，家寧也強調：「未來會更仔細說明新頻道的方向。」
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家寧表示：「你不知道你下一刻會遇見什麼樣的人，我告訴你，我也不知道，你不知道你下一刻會發生什麼事，我告訴你，我也不知道」、「我只知道當你此刻觀看的時候，我們之間已經產生微妙的變化了，有看見嗎？還是你發現了什麼？這讓我覺得很好、很好，好到讓我覺得天翻地覆，覺得哇這世界好特別、好有趣、有驚奇」並且呼籲大家記得按讚訂閱她的新頻道。
家寧新頻道一分鐘影片觀眾傻眼！現身留言區狀態超詭異
由於整段影片完全沒重點，也許是在簡介頻道什麼都能聊，會引起和觀眾的共鳴，但因影片文案太特別，不少觀眾看完傻眼表示「這什麼邪教影片....看了都雞皮疙瘩了」、「會有人這樣講話嗎.....她沒發現她自己講話超怪嗎？」、「超可怕的，整部影片都覺得人很不對勁，到底發生什麼事情了啊？」、「內容空泛.....詞語庫不足，這不是我認識的家寧啊！」
值得注意的是，面對觀眾的批評，家寧也現身留言區回覆網友，有網友認為她去上了心靈課程之後，整個人變得怪裡怪氣，很像「邪教儀式」，家寧則回覆許多愛心的表情；另外則有人提到「怎麼她的狀態奇奇怪怪的」；家寧也回應「多看幾次看看」並附上吐舌頭的俏皮表情，整體狀態氣氛與以前在眾量級的家寧明顯風格不同，也許是大家還不能適應，家寧也強調：「未來會更仔細說明新頻道的方向。」