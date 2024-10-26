我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟世界大賽首戰，洛杉磯道奇先發投手Jack Flaherty，對決紐約洋基王牌Gerrit Cole，雙方在前4局上演投手戰，直到5局下道奇才靠著Will Smith的高飛犧牲打添分。比賽開打前4局，雙方陷入投手戰，維持0：0平手。Jack Flaherty投完5局上，只讓洋基打線敲出2支安打，來到6局上，洋基首名打者Juan Soto敲安上壘，但下一棒的Aaron Judge在和Jack Flaherty纏鬥多球後，遭到三振，在世界大賽G1的前3個打席吞下3連K。最驚人的是，這發全壘打擊球仰角來到35度，擊球初速116.6英里，飛行距離為412英尺，是發超大號的高射砲，且他在近6場比賽敲出5支安打，全部都是全壘打。