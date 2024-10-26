美國職棒大聯盟世界大賽首戰，洛杉磯道奇先發投手Jack Flaherty，對決紐約洋基王牌Gerrit Cole，雙方在前4局上演投手戰，直到5局下道奇才靠著Will Smith的高飛犧牲打添分。洋基當家球星「法官」Aaron Judge前3個打席都沒有敲出安打，且吞下3連K，不過在美聯冠軍戰拿下MVP的「怪力男」Giancarlo Stanton，在6局上挺身而出，轟出1發超高仰角的兩分砲，幫助洋基反倒取得1分領先。
狙擊低角度曲球 撈出超高射砲
比賽開打前4局，雙方陷入投手戰，維持0：0平手。Jack Flaherty投完5局上，只讓洋基打線敲出2支安打，而隊友也在5局下給予火力支援，在Enrique Hernandez敲出三壘安打後，捕手Will Smith敲出右外野方向的高飛犧牲球，送回道奇的第1分，率先搶下領先。
來到6局上，洋基首名打者Juan Soto敲安上壘，但下一棒的Aaron Judge在和Jack Flaherty纏鬥多球後，遭到三振，在世界大賽G1的前3個打席吞下3連K。
然而，拿下美聯冠軍戰MVP的Giancarlo Stanton沒有讓洋基球迷失望，瞄準1顆在好球帶下緣的低角度彈指曲球，大棒一揮，撈出左外野方向全壘打牆，形成逆轉超前的兩分砲。最驚人的是，這發全壘打擊球仰角來到35度，擊球初速116.6英里，飛行距離為412英尺，是發超大號的高射砲，且他在近6場比賽敲出5支安打，全部都是全壘打。
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比賽開打前4局，雙方陷入投手戰，維持0：0平手。Jack Flaherty投完5局上，只讓洋基打線敲出2支安打，而隊友也在5局下給予火力支援，在Enrique Hernandez敲出三壘安打後，捕手Will Smith敲出右外野方向的高飛犧牲球，送回道奇的第1分，率先搶下領先。
來到6局上，洋基首名打者Juan Soto敲安上壘，但下一棒的Aaron Judge在和Jack Flaherty纏鬥多球後，遭到三振，在世界大賽G1的前3個打席吞下3連K。
然而，拿下美聯冠軍戰MVP的Giancarlo Stanton沒有讓洋基球迷失望，瞄準1顆在好球帶下緣的低角度彈指曲球，大棒一揮，撈出左外野方向全壘打牆，形成逆轉超前的兩分砲。最驚人的是，這發全壘打擊球仰角來到35度，擊球初速116.6英里，飛行距離為412英尺，是發超大號的高射砲，且他在近6場比賽敲出5支安打，全部都是全壘打。