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▲警方獲報後成立專案小組追查，於24日在三民區循線將黃姓毒品通緝犯逮捕，訊後依槍砲、毒品等罪嫌送辦，另通緝部分則送往橋檢歸案。（圖／記者郭凱杰翻攝）

警方獲報後於車上搜出1把改造槍、6顆子彈

▲警方於肇事車輛中查獲疑似改造手槍1支、子彈6顆，及毒品海洛因1包、安非他命1包、愷他命香菸2支等。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄鳳山區中利街22日晚間發生一起車禍，一輛白色自小客突然衝撞路邊的汽機車，導致3輛自小客、8輛機車、1輛電動自行車遭到損毀，警方獲報後於車上搜出1把改造槍、6顆子彈及海洛因等毒品，但肇事駕駛人卻逃逸，警方獲報後成立專案小組追查，於24日在三民區循線將黃姓毒品通緝犯逮捕，訊後依槍砲、毒品等罪嫌送辦，另通緝部分則送往橋檢歸案。鳳山分局忠孝派出所於22日22時許接獲報案，在鳳山區中利街發生一台白色自小客擦撞路邊汽機車。經派員前往查處，現場遭撞車輛計有自小客3輛、普重機車8輛、電動自行車1輛，但肇事駕駛人已逃逸，並於肇事車輛中查獲疑似改造手槍1支、子彈6顆，及毒品海洛因1包、安非他命1包、愷他命香菸2支等。鳳山分局立即組成專案小組展開調查，並調閱周遭監視器追查肇事人逃逸方向，該案經查涉案車輛為失竊車輛，車主表示係遭黃姓嫌疑人（男、35歲）竊取，經比對監視器畫面確認為黃嫌涉案，且黃嫌已因涉毒品案8月遭橋頭地檢署遭通緝。經專案小組調閱上百支監視器，循線於24日9時在三民區自立一路一帶將黃嫌逮捕到案。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例，移送高雄地方檢察署偵辦。