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10月25日，2024年美國職棒大聯盟世界大賽正式開打，MLB兩大豪門洛杉磯道奇隊和紐約洋基隊頂尖對決，日籍球星大谷翔平試圖幫助球隊先聲奪人、拿下第一場勝利。反過來說，洋基投手群也極力想壓制這位超級球星。球隊前洋基明星投手Randy Johnson就為老東家想法子，他認為要是自己站在投手丘上，會先用內角高的位置逼退對方，然後再攻擊外角低，讓大谷猝不及防。大谷翔平本季完成MLB史上第一次「50轟50盜」的紀錄，生涯首次打進MLB季後賽，外界很期待他在十月的表現。在世界大賽G1開打前，他在今年季後賽42打數敲出12支安打，打出3發全壘打和10分打點，打擊三圍.286／.434／.500，獲得11次保送，被三振了17次。如今「如何解決大谷翔平」已經成為大聯盟各家投手爭相研究的顯學，1990-2000年時期稱被球場的傳奇左投Radny Johnson分享了自己的看法，為老東家洋基隊支招。這位生涯取得303場勝投、投出4875次三振、被譽為「有史以來最好的左投之一」的名人堂球星表示，大谷翔平的好表現會激發自己的競爭性、想和他交手，但在他模擬這個時刻時，也坦言對付大谷絕不容易。Johnson是左投，理論上來說對上左打會有一些優勢，但他仍縝密的建構了一整套對決配球想法，「我希望能影響他的揮棒。所以首先，我會將球投向內角。我會讓他知道『我要去攻擊內角了』然後將逼迫他站得遠離本壘。」「不要投內角低，要投高。但即使如此，一旦他（大谷）眼睛能跟上了，他就能將高球打出去。所以，在那之後，我把球丟掉外角低。」Johnson表示用球的位置調動打者是很重要的，當大谷準備要抓內角高球時，突然塞到外角低，可以使他在反應上更加困難。Johnson生涯顛峰期常常使用時速約160 公里的速球和弧度極大的滑球來解決打者，雖然他和大谷無緣真的在世界大賽的舞台上對決，但是聽如此的大投手分享寶貴經驗，也是讓人有很多啟發和思考。