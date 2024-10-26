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▲出版社在官方X發文，希望崔康祿能跟大家聯繫，出來舉辦一次簽書會也好。（圖／X@bookkl__）

南韓料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》播出後獲得熱烈反響，不少參賽廚師都趁此機會推廣自己的餐廳、品牌，但「白湯匙」廚師崔康祿卻無端失聯，讓幫他出過書的出版社也很錯愕，透過X發文急尋崔康祿，希望他能出來辦一場粉絲簽書會。也有網友發現，他曾在節目中承諾「如果被淘汰就1年不上網」，懷疑崔康祿是不是為了實踐當時的諾言，才避不現身。崔康祿是《廚神當道韓國版》第二季冠軍，以「白湯匙」廚師身分出戰《黑白大廚》，當時他在分組對抗賽時，曾於幕後採訪花絮笑說：「如果我被淘汰了，我將1年不上網。」最後他真的在比賽中被淘汰，敗部復活賽也沒能挺過，消失在節目中。但他前面的精采表現獲得不少粉絲關注，之前出版的書籍《崔康祿的料理筆記》銷量也被帶動，變成料理類暢銷書。根據韓國Yes24書店的統計，《崔康祿的料理筆記》在《黑白大廚》播出後，銷量較前一個月激增1278.6%，每周原本約有100本銷量，躍升到近2000本。因此出版社也看中商機，想找崔康祿出來舉辦粉絲簽書會，但卻聯絡不上崔康祿，不知道該如何是好，只能上X發文，期待崔康祿能出面給予回應。網友得知消息也猜測崔康祿會不會真的是想實現當初的諾言，才切斷網路不跟大家聯繫，紛紛喊話崔康祿把握熱度出來活動，「以為他在節目上的發言是開玩笑的，沒想到居然真的消失了」、「可是他被淘汰原因又不在於他，只是待在不好的團隊很可惜。甚至要感謝他提出肉汁馬鈴薯的建議」、「我一直覺得他很特別，而且很幽默」、「我真的覺得他值得更多鏡頭，說到做到好帥！」、「雖然說是輸了，可是我覺得崔主廚超有實力，節目中光是幾句話我就獲益匪淺」。