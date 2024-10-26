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美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），當地時間25日在德州舉行造勢集會，事前已有消息傳出，天后碧昂絲（Beyoncé）將現身表態支持，而她也確實在該場集會現身。碧昂絲表示， 她不是以名人或政治家的身分到場，而是一個母親，希望孩子身處一個可以自由控制自己身體，也沒有分裂的社會。碧昂絲並告訴在場民眾，美國正處於「歷史的邊緣」，詢問大家是否已經準備好，譜寫全新的美國之歌，之後就在她的介紹之下，賀錦麗正式登台。《CNN》指出，雖然德州似乎不是本次大選的關鍵搖擺州，但賀錦麗的競選團隊，希望她的墮胎政策，能在全國範圍激勵更多選民支持，而德州擁有全美國最嚴格的墮胎法規之一。另有分析認為，雖然名人的背書，不一定能促進鐵粉轉投他人，但碧昂絲確實可能會激勵她的粉絲，更多參與投票，提高年輕選民、女性和黑人的投票率，他們都是支持碧昂絲的關鍵成員，也是民主黨需要鞏固的關鍵選民。