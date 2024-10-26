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▲22日深夜，高雄鳳山區一台BMW，不明原因擦撞路邊12台汽機車，肇事的黃姓駕駛棄車落跑，警方於24日在三民區逮捕黃男。（圖／翻攝畫面）

本月22日深夜，高雄鳳山區一台BMW，不明原因暴衝擦撞路邊12台汽機車，警方獲報到場，發現肇事的黃姓駕駛已棄車落跑，且該車為失竊車輛，並從車上查獲槍彈及毒品。警方隨即成立專案小組追查，於24日在三民區逮捕黃姓駕駛，黃男為毒品通緝犯，全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例移送法辦。據了解，22日晚間10時許，黃男駕駛一台BMW，突然失控暴衝，擦撞停放在路邊的汽機車（3汽車、8機車）以及一台電動自行車，黃男肇事之後棄車落跑。警方獲報到場後，發現肇事車輛為贓車，驚監視器比對，確認黃男涉案，其今年8月間，因涉毒品案件遭通緝。本月24日，警方循線於三民區自立一路，將黃男逮捕到案。