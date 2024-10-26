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2022年間，嘉義縣陳姓男子與莊姓妻子生下一名嬰兒，未料陳母一年後卻遲遲未見到孫子，驚覺有異狀報警處理，事後陳男才向母親坦承，嬰兒一出生就窒息夭折，他用毛巾將遺體包裹，埋在家裡後山處。案經嘉義地院審理，依共同遺棄屍體罪，分別判處陳、莊有期徒刑6月，得易科罰金。據了解，前年間，莊姓妻子在家中廁所生下一名嬰兒，但嬰兒不明原因窒息死亡，陳男因家中經濟狀況不佳，無力負擔喪葬費，因此便用毛巾包裹，將遺體掩埋在住家後山。而陳母因遲遲未見到孫子，察覺有異報警求助，陳男才坦承棄屍一事。案經嘉義地院審理，認為陳男與莊妻棄屍犯行明確，審酌2人坦承犯行，且確實事發突然，加上經濟狀況不佳，沒錢找葬儀社辦理後事，另外，2人現已離婚各自生活，因此判陳男處有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。莊女有期徒刑6月，緩刑2年，並向公庫支付8萬元。