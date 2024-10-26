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▲《夜校女生》陳姸霏（右）、項婕如（左）都化身為「小綠綠」，不過2人同時都愛上邱以太。（圖／興揚電影提供）

導演莊景燊走出犯罪懸疑題材，打造青春校園電影《夜校女生》，由金馬新演員陳姸霏、項婕如、邱以太主演，攜手共譜「登大人」的成長痛，陳姸霏、項婕如分飾一女中日夜校的「小綠綠」，細膩演繹糾結少女心事，一同釋放酸澀青春。電影日前在釜山影展世界首映引爆觀眾共鳴，連韓國影帝趙震雄看完都對影片大力讚賞，而陳姸霏被趙震雄一眼認出，她也驚呼：「太不可思議！」電影《夜校女生》前導預告曝光，一秒就將時空帶回1997年，高中聯考失常的小愛，被迫就讀一女中夜校，自卑的她和日校「桌友」敏敏結為好友，平時互換制服方便翹課，隨著兩人一起喜歡上男校資優生路克，這段謊言遊戲也漸漸失控。而預告開場也能看見季芹飾演「望女成鳳」的媽媽，堅持女兒進入名校，讓不少觀眾看了心有戚戚焉。本片日前在釜山影展首映連放三場，導演表示韓國觀眾對電影裡描繪的「升學壓力」特別有共感，因為韓國競爭的讀書氛圍也很激烈，對主角心境感同身受。陳姸霏映後QA時分享揣摩小愛的演出心情也感性落淚。邱以太片中迷倒兩位少女，戲外因高帥外型被不少韓國女粉絲包圍要簽名拍照，人氣旺到海外。陳姸霏透露，這次釜山行印象最深刻的是在台灣之夜上遇見韓國影帝趙震雄，對方竟然一眼認出她，還表示看了《夜校女生》很喜歡，主動握手祝福她和邱以太演員之路能順遂，陳姸霏直呼：「太不可思議了！」更笑說身為《Signal 信號》粉絲的她，沒想到會被偶像認出。