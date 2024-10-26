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▲大谷翔平的「50轟球」已經結標，包含手續費在內，總價高達439.2萬美元（約新台幣1.42億）。（圖／翻攝自拍賣網站Goldin）

在本月23日拍賣網站《Goldin》正式結標大谷翔平的50轟球，總價來到439.2萬美元（約合1.41億元新台幣），成為大聯盟史上最貴的全壘打紀念球。根據報導，這顆球確定被台灣企業所買下，此傳聞一出立刻引起外界討論，不少人紛紛感嘆：「你怎麼能不為棒球著迷」，也有人幽默調侃海峽兩岸歷史，讓人捧腹大笑。《NOWnews今日新聞》昨日訪問優式資本資深協理蕭博文，對方證實確實以1.41億台幣的天價拿下「大谷50轟球」，透露目前正在處理即將舉行的記者會，將於會上進一步分享詳細過程，但不確定球會多久才能到手，畢竟是跨國作業，主辦方也尚未確認時間。由台灣企業競標下大谷翔平意義非凡的賽季50轟球，立刻引起外國網友的熱議，畢竟大谷翔平是日本球星，目前身分是美國職棒球隊洛杉磯道奇隊打球，照理來說應該和美、日兩國更有淵源，因此多數人對此感到有些微妙，不過也正面看待這項紀念物品受到台灣珍視的一事。在美國論壇《Reddit》上人們對於大谷翔平球被賣到台灣一事熱烈討論，大部分人驚嘆於棒球無國界，諸如此類的流言不斷被發出：「哇！台灣人買下的！你怎麼能不對棒球著迷！」有球迷則調侃，「恭喜長榮海運公司！希望這能讓大家忘記他們封鎖蘇伊士運河的那次！」藉此嘲諷2021年3月「長賜號」擱淺導致蘇伊士運河阻塞的事件。另外，也有人好奇提問，通常來說競標照如此針貴、價值這麼高的紀念物時都希望保密，不解為何這間台灣企業願意公開資訊？對此有球迷開玩笑地說：「台灣希望將此事公之於眾，以確保中國永遠不會入侵他們，因為全世界大約有一百萬個拿著棒球棒的傢伙準備保護這顆球」、「台灣剛剛與美國以及地球上每一個熱愛棒球的國家簽署了一項防禦協議，以抵禦中國的入侵」。