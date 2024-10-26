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▲酷炫發全黑圖表示身體非常不適。（圖／酷炫IG）

▲酷炫忽然病倒，不克參加走鐘獎。（圖／酷炫Threads）

網紅界年度盛事、第6屆走鐘獎頒獎典禮將於今（26）日下午在台大綜合體育館登場，以YouTuber團體「WACKYBOYS 反骨男孩」入圍「運動健身獎」的酷炫，典禮前一晚突然宣布生重病，不會出席走鐘獎，而搭檔孫生拍女性臀部涉嫌性騷擾被起訴，本人依舊稱會現身典禮。反骨男孩成員酷炫今年憑《孫生拳上訓練全紀錄! 民族英雄榮耀之旅大解密》影片提名走鐘獎運動健身獎，將和大蛇丸、哲睿、練健康、HowFun一同角逐，不過他昨（25）日晚間在粉專發文，以黑底白字寫下：「身體超不舒服...」接著又說：「我生了嚴重的病，明天沒辦法去走鐘獎。」酷炫表示，26日零點以前，徵求跟自己長相相似的人，代替他出席走鐘獎，「在留言處貼上近期戴眼鏡的半身照，我的經紀人會與你聯絡，有通告費」，並附上正在看診的照片，證明身體不適，貼文一發出，吸引不少粉絲上傳相片報名。至於孫生，昨天被台北地檢署依性騷擾罪嫌起訴，理由為7月初一名女性控訴，孫生在北市東區某餐廳外頭抽菸，忽然對她說「屁股有肉哦，撞起來才爽」，同時伸手在她的屁股拍了一下，女子一氣之下提告，警方勘驗監視器，孫生本人坦承襲臀，但辯稱只是在調情，仍被檢察官認為符合性騷擾要件，予以起訴。