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護國神山台積電今（26）日於新竹縣立體育場舉行第27屆運動會，創辦人張忠謀偕妻子張淑芬出席參加，一出場立即引來全場轟動。董事長魏哲家率領高層何麗梅、張曉強等連袂出席，並於致詞時宣布為員工準備了小禮物，凡於今年5月31日前到職，職級在60至64、20至26、31至33等區間的台灣同仁，皆將發放2萬元特別獎金。高齡93歲的張忠謀今日現身台積電運動會，堅持繞完全長400公尺操場，全程緊牽著妻子張淑芬，台積電總裁魏哲家也偕同在旁，員工圍繞在場邊高聲歡呼，張忠謀也頻頻高舉雙手致意。此次為魏哲家首次以董事長身分主持運動會，他於致詞時幽默表示，看完員工的表演感到很佩服，讚嘆員工花了很多精神在工作，同時卻還能在運動會場上「More Output（有更多產出）」，承諾「公司一定有所回報」。他指出，台積電走過37個年頭，「我走了26年才能站在這裡」，一路走來碰到許多挑戰，也迎接許多榮光，因為有每一代台積人的共同使命與對核心價值的堅持，台積電才能成就不凡，特別感謝過去為公司奠定基礎的老同伴。魏哲家提到，台積電今年達成多項里程碑，在技術方面N2（2奈米）進展良好，下一代A16製程也於今年公布，針對台積電持續擴大領先抱持信心。他於致詞尾聲表示，與往年相同，台積電替員工準備了小禮物，凡是於今年5月31日前到職者，且職級在60至64、20至26、31至33區間的台灣同仁，將發放2萬元特別獎金，比去年1.6萬元多了4千元，大致推測若有6萬名員工可領到，此次運動會總發放金額將超過12億元。