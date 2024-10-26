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▲許富凱、陳鎮川出席「池上秋收-在地記者會」，透露田馥甄昨天淋雨演出。（圖／記者朱祖儀攝）

2024池上秋收稻穗藝術節在今（26）日開始一連2天在池上的金黃稻浪中登場，由金牌製作人陳鎮川製作，出演嘉賓有歌手田馥甄及許富凱。而在正式開唱之前，今日上午先展開在地記者會，由於前2天天氣都不好，陳鎮川透露，前天總彩的時候，第一次看到有歌手幫忙抓著雨棚，「許富凱全程都是抓著（雨棚）唱的」，田馥甄也因為昨天鄉親場的雨下得太大，瀏海都被吹歪、身上濕透，崩潰望著天說：「我還要繼續唱嗎？」不過今日天氣放晴，陳鎮川笑說，「我們有許富凱跟田馥甄，一定會『富馥得正』。」「池上秋收稻穗藝術節」點亮池上至今16年，是台灣遞向國際最美的一張名片，也讓池上成為鄉鎮美好生活的指標。今年再度由三金典禮製作人陳鎮川為池上秋收稻穗藝術節操刀，力邀金曲獎最佳華語女歌手田馥甄、最佳台語男歌手許富凱，以及長濱國中「海子樂團」將用清澈嗓音吟唱阿美族古調。昨日先舉辦鄉親場演出，為當地注入能量，不過昨天天氣不太好，讓許富凱和田馥甄的演出有些受影響。陳鎮川就透露，前天總彩排的時候，第一次看到有歌手幫忙抓著雨棚，那個人就是許富凱，「他為了救我們的雨棚，全程都是抓著唱的」；而昨天田馥甄演出的時候，當時雨越下越大，她也忍不住崩潰望著天說，「我還要繼續唱嗎？」不過看到鄉親都坐在下面，大家越淋越嗨，就不管這麼多了。所幸今天天氣放晴，陳鎮川也說，這次有許富凱跟田馥甄，相信一定會「富馥得正」。許富凱也分享，很開心可以來到很純粹的池上，這裡的人事物都非常純粹乾淨，他還遇到有當地的阿姨邀請他到家中喝雞酒，他笑說自己沒辦法去，等等還要唱歌，沒想到對方就拿了3個釋迦讓他帶走。他也透露，很多人都告訴他來到池上可以感受到一年四季，他忍不住笑說，「前天我體驗到了，這是很難得的經驗」，也覺得工作人員很辛苦，因為前置作業很早就要到舞台上風吹雨淋，相信「富馥得正」，正式演出的2天都能夠有好天氣。