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▲嘉義凌晨3.1地震位置，南邊是木屐寮斷層、北邊是九芎坑斷層。（圖／郭鎧紋提供）

▲嘉義縣中埔鄉2011年9月2日迄今，合計有45個地震。（圖／郭鎧紋提供）

今（26）凌晨1時58分，嘉義縣中埔鄉發生3.1地震，深度為5.6公里，嘉義市、台南市白河最大震度都是2級。地震專家郭鎧紋指出，這起地震和1941年規模7.1的中埔大地震位置相同，震央位在木屐寮斷層與九芎坑斷層附近，當年造成360人死亡，是台灣歷史上第4大地震。郭鎧紋擔憂說，日本和台灣都進入大地震時代，這起中埔地震和上周罕見的彰化地震，「都是琉球海溝大地震的前兆」，要多多注意。這起地震規模雖然不大，被列是小區域有感地震，但郭鎧紋一看地震地點皺起眉頭。他表示，地震位置和1941年12月17日規模7.1的中埔大地震相同，當年造成360人死亡，住家全倒塌4481戶，半倒則有6787戶，在台灣地震排名第四。主震發生後，還引發草嶺地區山崩，土石堵塞清水溪形成堰塞湖。郭鎧紋調出地質調查及礦業管理中心的台灣中部活動斷層圖，指出嘉義凌晨3.1地震位置，南邊是木屐寮斷層、北邊是九芎坑斷層，「」。一旁還有彰化斷層、六甲斷層、口宵里斷層。郭鎧紋說明，以上5條斷層是彰雲嘉南平原與東邊丘陵地的交界線，也是造山構造的前沿，此連線西邊地震較少，東邊地震較密集，簡單來說，震央剛好位於地震比較密集的區域。而且剛好與國道三號「差不多在一起」。郭鎧紋表示，日本和台灣都進入大地震時代，他直言：「」大地震發生的前30年和後10年是活耀期，而1995年的阪神大地震到明（2025）年剛好30年，擔憂「」。