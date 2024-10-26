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台積電運動會今（26）日於新竹縣立體育場登場，創辦人張忠謀偕妻子張淑芬出席參加。他於致詞時透露一年當中最興奮的一天就是運動會這天，並預估今年對台積電來說，看起來又是一個「破紀錄」的一年，但如今台積電已不再是地緣政治策略家的兵家必爭之地，而是真正成為了兵家必爭之地。張忠謀於台積電運動會致詞時表示，運動會這一天，是他一年當中最興奮的一天，因為同仁們為了團體、為了運動會而精神抖擻，讓他也跟著高興起來。台積電今年在技術領先、製造卓越、客戶信任等3大公司支柱下，又邁進一步，他讚嘆台積電同仁「再創奇蹟」，2024年看起來又是一個「破紀錄」的一年。然而，最嚴峻的挑戰就在眼前，張忠謀表示，5年前他就曾在運動會上提到，因為台積電的成功，讓台積電在地緣政治下已然成為兵家必爭之地，走過這5年，台積電已不再是地緣政治策略家的兵家必爭之地，而是真正成為兵家必爭之地。他回顧3年前他曾有過的談話，在半導體領域，尤其是最先進的半導體方面，全球化已死，世界自由貿易也已死，在這樣的環境中，台積電面臨的挑戰，就是繼續求發展。「我相信，我們接受這個挑戰，我們會成功！」張忠謀最後高喊「我們有最優秀的團隊，是嗎？」台下一口同聲回應「是！」他接續強調，台積電有最優秀的領導階層，一定能屢創奇蹟。