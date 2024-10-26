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▲去年4月間，高雄籍漁船「豐國616號」，一名越南籍陳姓船員，涉嫌持刀在漁船冰庫殺害另一名印尼籍船員，案經高雄地院審理，依殺人罪判刑6年6月。（圖／翻攝畫面）

去年4月間，高雄籍漁船「豐國616號」，一名越南籍陳姓船員，涉嫌持刀在漁船冰庫殺害另一名印尼籍船員，案經高雄地院審理，依殺人罪判刑6年6月。陳姓船員上訴二審，因羈押期將屆，法官裁定續押2個月。據了解，去年3月間，陳姓船員隨「豐國616號」出海，未料航行1個月後，出現幻聽幻覺及妄想症狀，常與船員爆發肢體衝突，因此被船長隔離。沒想到，陳姓船員妄想症狀嚴重，認為其他船員持刀要殺害他，竟因此萌生殺意，於漁船冰庫內持刀殺害印尼籍船員，被害人胸口及臉部中多刀，最後傷重不治。之後同年6月間，「豐國616號」返高雄港海巡碼頭，陳姓船員當場遭警方逮捕。案經法院審理，合議庭認為，陳姓船員能流暢陳述殺人過程，也知悉殺人後果，辨識行為違法的能力，未達到不能辨識之程度，因此判決6年6月，並於刑前接受1年監護，執行完畢或赦免後驅逐出境。