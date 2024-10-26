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第22屆「台灣同志遊行」今（26）日下午登場，對此過去任內通過婚姻平權法案的前總統蔡英文在社群平台表示，今日是台灣同志遊行，大家就大方牽手、勇敢擁抱，不只是今天，相信往後的每一天，自由相愛在台灣都已是現在進行式，「願相愛的人，都能無所畏懼」。蔡英文表示，前陣子自己訪問歐洲，遇到許多好朋友，大家只要提到台灣，就會想到民主；也有很多朋友，提到台灣，就會想到「婚姻平權」。蔡英文坦言，雖然當年壓力很大，但因為大家的勇氣與自信，努力不懈地讓更多人理解，才讓政府挺住壓力，為台灣踏出正確且令人驕傲的一步。蔡英文說，相信無論接下來遇到怎樣的困難與挑戰，只要持續溝通、不斷對話，就可以讓台灣邁向共融、交織共生，也要跟大家說，永遠要記得，那些曾經一起走了好遠、好遠的路，最後不僅用民主的價值，讓世界看見台灣，更用彩虹的驕傲，讓世界重視台灣。蔡英文表示，今天是台灣同志遊行，大家就大方牽手、勇敢擁抱，不只是今天，相信往後的每一天，自由相愛在台灣都已經是現在進行式，願相愛的人，都能無所畏懼，並祝福遊行活動一切順利。