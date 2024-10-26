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▲第一場施工說明會，沿線小港居民、各界民意代表及廠家均派員出席。（圖／高市府捷運局提供）

▲統包商舉行施工前說明會，向關心捷運的小港里民們報告。（圖／高市府捷運局提供）

高雄捷運小港林園線繼去年11月舉辦聯合動土祈福典禮後，預計將於今年11月正式進場施作，統包商榮工工程公司特地於25日晚間於高雄市社教館體育館舉辦第一場施工說明會，沿線小港居民、各界民意代表及廠家均派員出席關心捷運建設。捷運局表示，小港林園線於111年9月獲行政院核定後，順利在112年完成全線機電系統標、軌道標及第一階段土建標的統包工程案採購發包作業。其中土建標統包工程係由榮工工程股份有限公司承攬施作，自既有R3小港站尾端起，經沿海一路、沿海二路、沿海三路至鳳鼻頭公園止，長度約6.35公里。捷運局進一步指出，小港林園線第一階段土建標統包工程設有RL1、 RL2及RL3等3座地下車站，車站間採潛盾隧道工法，今年11月起將陸續於沿海二路~沿海三路架設圍籬施工，未來將持續要求統包商在施工過程中，確實依交通維持計畫執行，並責成專管及監造顧問加強監督管制，降低交通衝擊，俾減少對周邊環境的影響，如期如質完工。小港林園線是既有高雄捷運紅線的往南延伸，採一車到底方式提供高雄市民最便捷的服務。昨日統包商舉行施工前說明會，向關心捷運的小港里民們報告，捷運小港林園線要動工了!如民眾有相關建言時亦隨時歡迎向聯繫窗口電話即時反映。