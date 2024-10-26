我是廣告 請繼續往下閱讀

▲1996年當時還是12歲的小男孩Jeffrey Maier把接殺變成全壘打，成為紐約英雄。（圖／擷取自網路）

2024年世界大賽上演「豪門對決」，道奇與洋基鏖戰的延長賽才分勝負。但9上出現一個關鍵PLAY，最終Gleyber Torres此次飛球被球迷「接殺」，最後判決是二壘安打，若是全壘打，洋基將超前比數形成3：2，不過最後洋基無功而返，該局並沒有得分。類似案例最著名的是1996年的「Jeffrey Maier事件」，當時主角也是洋基，傳奇球星Derek Jeter打出一記右外野牆邊的深遠飛球，眼看就要被金鶯外野手Tony Tarasco接殺，但最終被當時還是12歲的小男孩Jeffrey Maier接到，最終裁判判定是全壘打，Maier瞬間成為紐約英雄。