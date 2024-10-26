2024年世界大賽上演「豪門對決」，道奇與洋基鏖戰的延長賽才分勝負。但9上出現一個關鍵PLAY，洋基Gleyber Torres在平手時打出一記中外遠深遠飛球，但球迷卻伸手把球接走，也引起球迷議論，有人批評很「白目」，而最終到底誰得利?
最終Gleyber Torres此次飛球被球迷「接殺」，最後判決是二壘安打，若是全壘打，洋基將超前比數形成3：2，不過最後洋基無功而返，該局並沒有得分。
美國媒體分析指出，「慢動作重播後，此球的落點可能在全壘打牆附近，但飛出去的機率不高，且極有可能被道奇外野手接殺。」
類似案例最著名的是1996年的「Jeffrey Maier事件」，當時主角也是洋基，傳奇球星Derek Jeter打出一記右外野牆邊的深遠飛球，眼看就要被金鶯外野手Tony Tarasco接殺，但最終被當時還是12歲的小男孩Jeffrey Maier接到，最終裁判判定是全壘打，Maier瞬間成為紐約英雄。
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美國媒體分析指出，「慢動作重播後，此球的落點可能在全壘打牆附近，但飛出去的機率不高，且極有可能被道奇外野手接殺。」
1996年「Jeffrey Maier事件」
類似案例最著名的是1996年的「Jeffrey Maier事件」，當時主角也是洋基，傳奇球星Derek Jeter打出一記右外野牆邊的深遠飛球，眼看就要被金鶯外野手Tony Tarasco接殺，但最終被當時還是12歲的小男孩Jeffrey Maier接到，最終裁判判定是全壘打，Maier瞬間成為紐約英雄。