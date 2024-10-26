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美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽G1，洛杉磯道奇靠著Freddie Freeman延長再見滿貫砲，以6：3逆轉擊敗紐約洋基，首戰旗開得勝。道奇球星大谷翔平表示：「能在第一戰以這種方式贏球，真的是最完美的勝利！」尤其對Freeman在延長10局的逆轉滿貫全壘打讓他笑開懷，直呼太棒了。此戰大谷翔平前三打席被壓制，第四打席敲出世界大賽首安，揮出直擊右外野全壘打牆的二壘安打，為Mookie Betts接下來的追平高飛犧牲打鋪路，幫助道奇追平比數。談及此打席時，大谷表示：「能在一出局時進佔三壘非常重要，這是一個很好的打席。」聊到世界大賽的火熱氣氛，大谷說：「兩位先發投手表現都很出色，而我們最終以再見轟的方式拿下勝利，包括投手群的努力在內，這真是一次精彩的勝利。」世界大賽G2道奇將由山本由伸擔任先發，大谷說：「希望能將今天的氣勢延續到明天的比賽。」此戰是大谷大聯盟7年生涯首次參與世界大賽，至今在季後賽打擊率.286，包含3支全壘打及10分打點，得點圈打擊率高達.667，表現令人驚嘆。若大谷能在接下來世界大賽敲出全壘打，大谷將追平松井秀喜的日籍選手單季季後賽最多全壘打紀錄，並在道奇的奪冠之路上再次展現價值。