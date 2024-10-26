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▲交往9年的家寧、ANDY自分手後各自開設個人頻道，狀態似乎都與以往不太相同。（圖／眾量級臉書）

▲ 家寧在短短一分鐘的影片裡情緒異常高漲，不少粉絲直言看的毛骨悚然，紛紛留言詢問她是否被邪教洗腦。（圖／《秘月期POPOO》YouTube）

▲家寧似乎並不在意外界質疑她遭到「邪教洗腦」。（圖／《秘月期POPOO》YouTube）

百萬YouTuber「眾量級CROWD」由交往9年的情侶檔家寧、ANDY組成，不過兩人近來卻頻傳分手，「眾量級CROWD」也有兩個月未上過新片。日前男方ANDY率先獨立出來，「從零開始」開設全新個人YouTuber頻道，家寧隨後也跟上他的腳步創立個人帳號「秘月期POPOO」，在昨（25）日還在頻道中驚喜分享自己的近況。不過兩人疑似分手後，狀態似乎都與以往不太相同，家寧第一支影片更被粉絲們評價：「看起來超詭異」、「好像邪教」，還有粉絲直接在留言區辣評兩人的變化：「女的像加入邪教，男的瘦到像猴又愛露」。家寧昨日在「秘月期POPOO」中上傳了一隻介紹個人頻道的影片，短短一分鐘的內容，家寧用輕快的聲音一口氣連問鏡頭：「你不知道你下一刻會遇見什麼樣的人，我告訴你，我也不知道」、「我只知道當你此刻觀看的時候，我們之間已經產生微妙的變化了，有看見嗎？還是你發現了什麼？」「這讓我覺得很好、很好，好到讓我覺得天翻地覆，覺得哇這世界好特別、好有趣、有驚奇！」異常亢奮的情緒直接嚇壞粉絲。過短的影片與前言不搭後語的內容，讓觀眾們相當震驚如今的家寧怎麼與以往差超多，在各個社交平台中都引起廣大粉絲的熱議：「影片看下來不像是個正常人」、「講話也變得超奇怪的，回覆留言也都是重複的emoji，不然就是已讀亂回」、「好可怕感覺精神出了問題」、「邪教真的把一個正常人變得超級恐怖 另一半都不要了」、「請求異色檔案支援」、「2024最佳恐怖片」還有粉絲一語道破家寧與ANDY如今的狀態：「女的感覺被邪教洗腦了，動態也不知道在拍啥的，男的現在開始狂露身材，重點還是一樣瘦的跟猴一樣」坦言完全不知道兩人現在做什麼。其實早前家寧就曾傳出參加「心靈課程」，遭到邪教洗腦才會與以往大變樣的消息，影片留言區中也有粉絲分享自己的家人，參加過與家寧同樣的課程的經驗。該粉絲坦言這種「心靈課程」會誘導學生跟最親近的人說要跳脫框架、勇於冒險，自己的家人上課後從此說話不僅顛三倒四，甚至還六親不認，揚言要家庭斷絕關係，也有粉絲繼續補充課程內幕，表示機構會以「積極到異常」的正能量言論洗腦聽課學生，被洗腦後的症狀也和家寧一樣，讓其他觀眾相當擔心家寧的精神狀態，相當憂心她會被騙財又騙色。收到回應的家寧對於粉絲提問：「在台灣邪教不能被舉報不能被禁止的嗎？」，她也自信回覆對方：「你可以去試試看」、面對狀態奇怪的疑慮，則是喊話粉絲多看（影片）幾次看看，似乎對「邪教說」不以為意。