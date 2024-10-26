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▲10月26日至27日會員單筆滿2,000元可兌換「Barbie™雨傘」。（圖／Global Mall新左營車站提供）

▲百貨賣場萬聖節活動登場。（圖／SKM Park Outlets高雄草衙提供）

首波開打的週年慶活動已進入最後衝刺，Global Mall新左營車站《夢想週年慶》倒數，為助消費者大省荷包，力推購物滿額贈、餐飲多元回饋、服飾配件優惠5折起及限定美食買一送一四大好康。SKM Park Outlets高雄草衙週年慶優惠倒數，加碼推出「超%加碼回饋購物金」，10/26、10/27更準備了一系列萬聖節活動，與民眾同歡。Global Mall新左營車站「購物滿額贈」即日起至10/28綁定GMpay刷Global Mall聯名卡於指定專門店當日消費滿3,000元最高送250元電子商品禮券、會員扣100點可兌100元電子商品禮券，此外，10/25-10/28再加碼全館單筆消費滿1,000元送100元電子商品禮券。同時因應秋祭出遊、聚餐潮，也首度加碼多項「餐飲回饋」，同時更集結休閒服飾、配件推5折起、美食買一送一或第二杯半價等。除超值回饋，週年慶一推出就大受歡迎的「Barbie芭比™」聯名會員禮，第二波再推多款限定會員禮、扭蛋商品，從托特包、雨傘與吸管杯、杯墊等，一次讓芭比迷收藏齊全。SKM Park Outlets高雄草衙10/26(六)15:00-16:00推出奧斯丁「萬聖萌鬼闖關趣」萬聖闖關活動。10/27(日)下午15:30-16:00打造安海瑟薇女巫們電影主角裝扮之「女巫之夜」大遊行，截至目前已有超過千人報名參與萬聖活動，當日14:00-17:00還限時開放會員扣500點可兌換指定萬聖妝容，限量50份。此外，即日起-10/31(四)期間到「南瓜鎮」拍照打卡上傳IG限時動態或貼文，並標註「skmpark_official」，加上不限金額發票，即可獲得超可愛萬聖打卡禮「南瓜鎮入場手環」乙個。SKM Park Outlets高雄草衙週年慶優惠倒數，推出加碼活動「超%加碼回饋購物金」即日起-10/26、10/30-11/2，單筆消費滿5,000元加贈200元抵用券(每波段限量500份)，會員還可兌換瑪利歐主題的系列限量贈品。