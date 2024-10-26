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▲網友酸家寧的行為像邪教，懷疑在台灣邪教不能被舉報嗎？家寧回應網友：「你可以去試試看」。（圖／秘月期POPOO YouTube）

▲家寧影片中「比6」的動作跟發言無關，被認為不自然。（圖／秘月期POPOO YouTube）

▲Andy（左）和家寧（右）已經許久未同框，也沒出現在彼此社群版面上。（圖／眾量級臉書）

YouTube頻道「眾量級CROWD」原先由網紅情侶Andy、家寧共同經營，累積225萬人訂閱，今（26）日兩人證實已經分手，各自開設新頻道。昨日家寧也在新頻道「秘月期POPOO」上傳第一支新影片，卻被網友認為語調及發言相當詭異，宛如邪教，加上家寧「比6」的手勢也被認為不正常，還有人留言嗆聲「在台灣邪教不能被舉報、不能被禁止的嗎？」家寧則現身留言區回應：「你可以去試試看」，掀起眾人討論。家寧昨日在新頻道「秘月期POPOO」發布第一支新影片，長度才1分07秒，卻讓人看了摸不著頭緒；有網友挖出家寧之前曾參加過心靈課程的往事，認為她之後狀態就變得有些奇怪，下方更出現許多網友留言吐槽，「邪教真的把一個正常人變得超級恐怖，另一半都不要了」、「超毛，有夠恐怖，真的是要遠離邪教」、「根本《周處除三害》現實版」。家寧面對眾多抨擊，大多是回覆愛心的表情圖案，只有其中一則留言：「在台灣邪教不能被舉報、不能被禁止的嗎？」家寧正面回覆網友：「你可以去試試看」，語氣似乎略帶威脅，讓人看了不明所以。Threads上也有網友指出，家寧在影片中一隻手比1、一隻手比5，合起來是數字6，不知道在暗示什麼，但看起來不太自然。目前該支影片上線不到24小時，已累積15萬次觀看，家寧在影片中對觀眾說：並且呼籲大家記得按讚訂閱她的新頻道，但一句重點都沒有表達。前男友Andy老師的頻道的則已發布42部影片，訂閱數來到12萬，雖然距離「眾量級CROWD」頻道粉絲數量差距甚遠，但也比家寧目前的千人訂閱來的厲害。他上個月也發布回到粉紅套房的影片，該房間是和家寧同居生活過的地方，目前房內已經沒有女性用品和家寧的衣物。