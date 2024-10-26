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史上首支再見滿貫彈！萬眾矚目的世界大賽在今（26）日開打，洛杉磯道奇、紐約洋基首戰就上演白熱化激戰，一路以2：2鏖戰到延長賽，儘管洋基在10局上先馳得點，根據大聯盟數據分析師Sarah Langs發文指出，在大聯盟百年歷史上，季後賽僅出現過2次再見滿貫砲，前1次是2011年的Nelson Cruz，當時在美聯冠軍戰G2所敲出，除此之外，過去僅有2位球員，在世界大賽落後時，敲出逆轉再見全壘打，分別是1988年的Kirk Gibson以及1993年的Joe Carter。另一方面，