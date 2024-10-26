史上首支再見滿貫彈！萬眾矚目的世界大賽在今（26）日開打，洛杉磯道奇、紐約洋基首戰就上演白熱化激戰，一路以2：2鏖戰到延長賽，儘管洋基在10局上先馳得點，道奇球星「自由人」Freddie Freeman在10局下，一棒敲出再見滿貫砲，以6：3氣走洋基。根據統計資料，這是百年歷史上，首次有球員在世界大賽中，敲出逆轉的再見滿貫砲。
史上首支再見滿貫彈 首勝封王機率近8成
根據大聯盟數據分析師Sarah Langs發文指出，在大聯盟百年歷史上，季後賽僅出現過2次再見滿貫砲，前1次是2011年的Nelson Cruz，當時在美聯冠軍戰G2所敲出，而第2次就是由Freddie Freeman在本屆世界大賽敲出，同時，這也是史上首支在冠軍戰敲出的再見滿貫全壘打。
除此之外，過去僅有2位球員，在世界大賽落後時，敲出逆轉再見全壘打，分別是1988年的Kirk Gibson以及1993年的Joe Carter。值得一提的是，Kirk Gibson當時同樣效力道奇，並且在世界大賽首戰敲出再見全壘打。
另一方面，根據MLB官網的數據資料指出，自1995年啟用外卡制度以來，總共29屆世界大賽中，有23支球隊在奪下首勝後，最終拿下總冠軍。因此，在首戰奇蹟般擊敗的道奇，目前手中握有高達7成93的封王機率。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據大聯盟數據分析師Sarah Langs發文指出，在大聯盟百年歷史上，季後賽僅出現過2次再見滿貫砲，前1次是2011年的Nelson Cruz，當時在美聯冠軍戰G2所敲出，而第2次就是由Freddie Freeman在本屆世界大賽敲出，同時，這也是史上首支在冠軍戰敲出的再見滿貫全壘打。
除此之外，過去僅有2位球員，在世界大賽落後時，敲出逆轉再見全壘打，分別是1988年的Kirk Gibson以及1993年的Joe Carter。值得一提的是，Kirk Gibson當時同樣效力道奇，並且在世界大賽首戰敲出再見全壘打。
另一方面，根據MLB官網的數據資料指出，自1995年啟用外卡制度以來，總共29屆世界大賽中，有23支球隊在奪下首勝後，最終拿下總冠軍。因此，在首戰奇蹟般擊敗的道奇，目前手中握有高達7成93的封王機率。