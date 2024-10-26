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台積電運動會今（26）日登場，現任董事長魏哲家於致詞時表示，《張忠謀自傳》下冊將在11月底出版，歡迎大家飽覽創辦人傳奇的人生故事。張忠謀妻子張淑芬針對自傳則表示，值得一看，但自己僅是跳著看，不敢全部看，怕看完後會批評，自傳可能要重寫。護國神山台積電今日於新竹縣立體育場舉行第27屆運動會，創辦人張忠謀偕妻子張淑芬出席參加，一出場立即引來全場轟動，魏哲家率領高層何麗梅、張曉強等連袂出席。魏哲家於致詞時表示，今年很開心創辦人張忠謀夫婦回來同樂，他也分享一個好消息，創辦人自傳下冊終於要在下個月底出版，已經看過上冊的同仁想必都很期待，沒看過的人可趕緊把握機會，上、下冊一起買，一次飽覽創辦人傳奇的人生故事。據了解，張忠謀親手執筆的《張忠謀自傳》下冊將在11月29日出版，台積電內部推出的員工專屬回饋AB方案。A方案是員工單購買下冊只要自付250元，僅是原價750元的三分之一價格；B方案則是一次入手上下兩冊，優惠價為495元，相當於市價打4.5折，每人限量一本或一套購買，差價則由公司支付。在媒體追問下，張淑芬表示，針對自傳，張忠謀並未與她有太多討論，但應該是一本很平和的書，值得一看，透露自己沒有看太多，「有跳著看，不敢全部看，因為我怕我批評，他要重寫。」