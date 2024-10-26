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▲《蜘蛛人》的英國男星湯姆霍蘭德，非常期待《蜘蛛人4》新劇本。（圖／劇照）

▲「三代蜘蛛人」陶比麥奎爾（左起）、安德魯加菲爾德、湯姆霍蘭德，是否再合體令人期待。（圖／《蜘蛛人》劇照）

湯姆霍蘭德的第四部《蜘蛛人》電影已確定於 2026 年 7 月 24 日上映，由《尚氣與十環傳奇》導演戴斯汀·丹尼爾·克雷頓接手執導，本片將於 2026 年 5 月上映的《復仇者聯盟：末日》後推出，延續 Marvel 宇宙的劇情走向。而湯姆霍蘭德近日在《吉米法倫今夜秀》上也證實，《蜘蛛人4》將於 2025 年中開拍，劇本目前仍在調整中。湯姆霍蘭德分享，他對新劇本非常期待，但也指出《蜘蛛人4》的拍攝需要與 Marvel 的整體計劃緊密配合。他在訪談中表示：「這部電影只是 Marvel 大機器中的一個小齒輪，需要在適當的時間融入，來協助更大的故事走向。」他還透露拍攝過程挑戰重重，但對於整個製作團隊的能力深具信心。該片將繼續由 Sony Pictures 與 Marvel Studios 共同製作，過去兩家公司一度因角色版權問題暫停合作，經協商後才促成《蜘蛛人：無家日》中的經典「三代蜘蛛人」同框。這次的新片是否會邀請贊達亞（Zendaya）回歸飾演 MJ （瑪莉珍是彼得帕克的好友、戀人）仍未確認，粉絲們期待更多熟悉角色再度登場。此外，戴斯汀·丹尼爾·克雷頓接手此片後，也正積極打造《尚氣》續集與《奇蹟人》影集，但據知情人士透露，《蜘蛛人4》將是 Marvel 當下的當務之急。